S05E37 • 13 septembre - 19 septembre 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Aragami 2 est sorti vendredi 17 septembre et a été développé par Lince Works. Deuxième volet des aventures de notre ninja préféré, même si on a oublié son nom. Voici un jeu d'infiltration en vue à la troisième personne où vous contrôlez les ombres. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBS/XB1

ATOM RPG Trudograd est sorti de son early access lundi 13 septembre et a été développé par AtomTeam. Du jeu indé, du RPG, une vue du dessus (le truc un peu en biais mais pas trop), et roulez jeunesse ! Par contre c'est en russe ou en anglais... Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/Tux/NS/iOS/Android

Eastward est sorti jeudi 16 septembre et a été développé par Pixpil. C'est un petit jeu d'aventure/RPG en vue du dessus 100% solo, avec des pixels et des cinématiques façon dessin animé, c'est très propre et très prenant. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/NS

Deathloop est sorti mardi 14 septembre et a été développé par Arkane Studios. On vous en a déjà parlé, eh bien il est sorti, ce FPS dans lequel vous devrez tuer des gens pour casser une boucle temporelle. Réception mitigée, même si le jeu est intéressant malgré tout. Voir du gameplay → Dispo sur PC/PS5

Tails of Iron est sorti vendredi 17 septembre et a été développé par Odd Bug Studio. Un genre de Souls-like en vue latérale, avec une direction artistique intéressante et qui colle bien à l'univers animalier un peu chelou... Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

• Focus

Et un de plus, un ! Sans compter les spin-offs, Far Cry 6 est donc le 6e épisode de la saga Far Cry. Bon, avec les spin-offs ça fait plutôt 11, mais bon... Quoi qu'il en soit, on retrouve notre petit FPS bien-aimé, enfin pour ceux qui aiment toujours la franchise en tout cas, et c'est cette fois-ci Ubisoft Toronto qui est en charge du développement. Ça ne devrait pas réellement évoluer par rapport à Far Cry 5, qu'on avait cependant apprécié ici malgré quelques redondances, d'autant que le moteur ne change pas puisque, officiellement, on reste sur du Dunia Engine 2.0, comme c'est le cas depuis FC3 sorti en 2012.

Nous ne sommes pas dans les petits papiers d'Ubi, donc il est possible qu'il y ait quelques modifications par-ci par-là, mais au vu des premières images, on s'attend quand même à quelque chose d'excessivement similaire à Far Cry 5 en matière de rendu et de gameplay. On ne change pas une équipe qui ramène du pognon facilement gagne. Ah si, au chapitre des nouveautés, les cinématiques se feront désormais en vue à la troisième personne, et ce pour la première fois dans l'histoire de la franchise. Rappelons également que l'intrigue (lol) se déroulera sur une île fictive des Caraïbes et que la taille de la carte devrait être particulièrement énorme. On confirmera donc ça, ou pas, le 5 octobre prochain avec une sortie prévue sur PC (Windows), PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Google Stadia.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Undertale + Brütal Legend

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /50 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 24 septembre 2021 à 20h.