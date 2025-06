Sobre, il installe un ventirad sur sa GTX 960

Reparler presque chaque semaine des GeForce Maxwell en 2025, cela peut sembler fort de café. C’est pourtant ce que nous allons faire : après le papier consacré à une GTX 970 avec 8 Go de VRAM, en voici un qui traite de sa petite sœur, la GTX 960. Mais pas pour jauger de l’incidence d’un ajout de mémoire vidéo dédiée ; pour relater l’expérimentation réalisée par un certain TrashBench.

C'est pas un peu encombrant ?

L’histoire ne nous dit pas s’il a eu son eurêka en plongeant dans une baignoire un peu trop chaude plutôt qu’un peu trop pleine. Ce que sa vidéo nous dévoile, c’est qu’il a d’abord tenté de rafraîchir sa GTX 960 à l’aide d’un refroidisseur de CPU siglé Cooler Master — peut-être un Hyper 212 EVO — attaché de manière artisanale à coups de colliers de serrage.

À la suite de cette première tentative bancale, l’individu a confectionné un support imprimé en 3D, bien plus stable. Résultat : une baisse de température de 13°C par rapport au refroidisseur d’origine, et de plus de 20°C face à sa première version bricolée. En description de la vidéo, TrashBench résume : « J’ai attaché un refroidisseur de CPU à un GPU en utilisant des attaches zip. C’était idiot, ça chauffait et ça a failli se casser la figure. J’ai donc démarré l’imprimante 3D, fabriqué un support adéquat, et maintenant il fonctionne 10 degrés plus froid que le refroidisseur stock. »

La démarche n’a pas seulement abouti à une séquence YouTube. Elle a aussi permis à l’auteur d’inscrire son nom au palmarès des meilleures performances 3DMark Fire Strike ; du moins, dans la catégorie GTX 960 + Core i5-12600KF. À la fin de sa vidéo, TrashBench, alias FappyMcFapFap sur 3DMark, revendique la première place. C’est le cas en ne tenant compte que du score général (7 642 points).

C'est en outre loin du record absolu pour cette carte — détenu par une config GTX 960 + i5-4690 culminant à 9 508 points. Mais après tout, à chacun ses glorioles.

Sur Reddit, l’auteur précise que le dissipateur CPU pèse 470 grammes (le dissipateur de l’Hyper 212 EVO fait officiellement 465 grammes, ce qui cadre avec ce candidat) contre 270 grammes pour le refroidisseur d'usine de la GTX 960. En outre, vous aurez noté la différence de gabarit significative entre les deux systèmes.

Enfin, si TrashBench conclut sa vidéo en plaisantant sur l’idée de tenter la même chose avec une RTX 4080, il reconnaît dans son fil Reddit que le jeu n’en vaudrait probablement pas la chandelle : les cartes modernes disposant de systèmes de refroidissement autrement plus évolués, les gains seraient bien moindres. Et pour mémoire, la GTX 960 a un TDP de 120 W.