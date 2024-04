La console portable MSI Claw baisse sa facture et gonfle ses performances

En début d’année, MSI s’est à son tour lancée sur le marché des consoles portables avec la Claw. Celle-ci a la particularité d’embarquer un processeur Intel – en l’occurrence une puce Meteor Lake – contrairement à la plupart des machines du même genre (Steam Deck, ASUS ROG Ally…), qui misent sur des APU AMD. Des premiers tests avaient toutefois révélé la raison de cette appétence pour les Ryzen : le Meteor Lake de la Claw empêchait cette dernière d’être au niveau de la concurrence. Résultat, la console portable de MSI s’offrait le luxe d’être à la fois plus chère et moins performante que ses rivales armées de Ryzen Z1 / Z1 Extreme.

Le bonheur Claw en main © MSI

Si nous parlons au passé, c’est parce que la console a vu son prix baisser légèrement ces dernières semaines. En outre, MSI a publié des mises à jour système qui, à en croire la marque, augmentent drastiquement le nombre d’images par seconde dans certains jeux.

Des Meteor Lake qui se bonifient au gré des pilotes

La mise à jour BIOS en question est numérotée E1T41IMS.106. Elle s’accompagne de nouveaux pilotes GPU 31.0.101.5445.

Selon les mesures effectuées par l’entreprise taïwanaise, la fréquence d’image augmente de 150 % dans le jeu 7 Days to Die. Elle passe de 31 à 78 images par seconde (soit une hausse de 151,6 %). Les gains d'IPS sont de 58 % dans Cyberpunk 2077, de 40 % dans GTA V. En moyenne, pour l’ensemble des 19 titres sélectionnés par la société, la hausse est de 27,7 %. La liste exhaustive des jeux est la suivante : 7 Days to Die, Monster Hunter World, Cyberpunk 2077, Grand Theft Auto V, Hunt : Showdown, MIR 4, BeamNG.drive, Fortnite, Lethal Company, Dead Island 2, Diablo 4, F1 23, NBA 2K24, Hogwarts Legacy, Rainbow Six Siege, Helldiver 2, Palworld, Stray et Red Dead Redemption 2. Notez que ces mesures ont été prises en FHD / Low en mode Performance.

Au passage, MSI recommande d'utiliser les paramètres ci-dessous afin d'obtenir la meilleure expérience de jeu.

Pour le moment, nous n’avons pas trouvé de nouveaux tests jaugeant de ces changements. Ils sont crédibles, puisqu’en réalité, pas totalement imputables à MSI : Intel perfectionne les prestations GPU de ses Meteor Lake – gamme qui reste assez jeune – au fil des pilotes graphiques. Fin février, une mise à jour a ainsi abonni jusqu’à 155 % les perfs des iGPU Meteor Lake sous DirectX 11 ; plus récemment, le pilote 5382 a également apporté son lot d’optimisations pour l'ensemble de l'architecture Alchemist. Quant au pilote 31.0.101.5445 mentionné ici, il est destiné aux OEM et a été mis en ligne le 24 avril dernier par Intel. Les notes de mise à jour ne renseignent aucun gain d’IPS supplémentaire dans les jeux ; plutôt des corrections de nombreux bogues ainsi qu’une prise en charge du jeu Manor Lords.

Concernant la baisse de tarifs évoquée en début d’article, la MSI Claw munie d’un Intel Core Ultra 7 155H et de 1 To de stockage se vend désormais 899 euros sur Amazon. Celle équipée d’un Intel Core Ultra 5 135H et d’un SSD de 512 Go a vu son prix chuter à 749 euros. Par rapport aux tarifs de notre précédente actu, ce sont des réductions de 50 euros.

Néanmoins, ces améliorations et baisses de prix ne rendent toujours pas la MSI Claw compétitive dans l’absolu. Elle l’est un peu plus face à la Lenovo Legion Go avec Ryzen Z1 Extreme, laquelle est proposée à 799 euros (512 Go) ou 899 euros (1 To). En revanche, elle reste nettement moins attractive que l’ASUS ROG Ally Z1 Extreme, dont le prix a également été raboté jusqu’à 599 euros (avec la réserve que cette machine ne propose que 512 Go d’espace de stockage interne ; rien de rédhibitoire étant donné l'écart de tarif).

Pour finir, bien que moins puissant que ces trois consoles, le Steam Deck reste aussi une option et une valeur sûre. Si vous êtes intéressé par les modèles LCD, notez que Valve cessera prochainement de commercialiser les versions 64 Go et 512 Go. La société indique « solder les modèles disponibles jusqu'à épuisement des stocks ». Le premier coûte 369 euros, le second, 469 euros.