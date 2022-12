Ventes de jeux vidéo : les jeux en "War"

On peut dire que Modern Warfare et Warhammer ont réussi leur coup, depuis quelques semaines maintenant. Mais les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et microtransactions) nous révèlent autre chose, c'est que le successeur spirituel de Dead Space (dont un remake est prévu en janvier 2023) alias The Callisto Protocol fait son petit bonhomme de chemin également. Et ce malgré les déboires techniques du lancement (qui ont essentiellement touché la version PC). On attendait un peu mieux de dernier NFS, mais bon, on va s'en remettre.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 48

Semaine 47 Semaine 46 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Warhammer 40,000: Darktide Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II 3 Call of Duty: Modern Warfare II Red Dead Redemption 2 Warhammer 40,000: Darktide 4 The Callisto Protocol - Day One Edition Warhammer 40,000: Darktide Call of Duty: Modern Warfare II - Upgrade to Vault Edition 5 The Callisto Protocol Cyberpunk 2077 Call of Duty: Modern Warfare II - Vault Edition 6 Red Dead Redemption 2 God of War Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition 7 Cyberpunk 2077 EA SPORTS FIFA 23 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 8 Need for Speed Unbound Palace Edition Persona 5 Royal Nobody - The Turnaround 9 Kit de VR Valve Index It Takes Two Warhammer 40,000: Darktide - Imperial Edition 10 Call of Duty: Modern Warfare II - Vault Edition Battlefield V American Truck Simulator - Texas

Du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), c'est le calme avant la tempête. Enfin "tempête", c'est peut-être un grand mot, mais on s'attend à voir débouler The Callisto Protocol sur consoles, on le sent bien comme ça. Et ptet un p'tit NFS Unbound aussi tiens, à priori il devrait avoir un certain succès sur consoles également. Mais comme on a besoin de nos mains, on va éviter de les mettre à couper, on ne sait jamais. Bref, on refait le point la semaine prochaine pour zieuter les résultats de la semaine 48, notre petite quinzaine de décalage habituelle avec le SELL.