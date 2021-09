Outre l'industrie alimentaire, s'il y a bien un autre domaine où l'on essaye de limiter les pertes au maximum, c'est probablement celui du GPU, et dans cette industrie-là, cette pratique s'appelle le « binning » - tout simplement un tri. Rien d'anomal ni d'alarmant, cela se fait depuis la nuit des temps chez tous les fabricants concernés et c'est autour de ce principe que les gammes sont généralement dessinées. Toutes les puces ne sortent jamais toujours parfaites à 100 % des lignes de production et peuvent donc être plus ou moins défectives, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont simplement bonnes à jeter, évidemment. Si les critères ne sont pas remplis pour équiper un modèle donné, une puce peut tout simplement se retrouver dans un produit inférieur si son niveau de fonctionnement le permet. Et en période de pénurie, c'est certainement encore moins le moment de faire la fine bouche.

Tout ça pour dire que Matthew Smith de chez TPU (le mec qui s'occupe de garder leur base de données de GPU à jour) a découvert que NVIDIA a utilisé du GA104(-150-A1, LHR, pas LHR ?) dans un modèle de RTX 3060 non annoncé et qui va probablement se retrouver sur le marché d'ici peu, sans aucun doute sans notification et sous la même dénomination commerciale, simplement avec un nouvel identifiant matériel. En l'occurrence, 10DE 2487 au lieu de 10DE 2503 (10DE est l'identifiant pour NVIDIA).

Recycled GA104s used in unannounced RTX 3060shttps://t.co/ma9XHreCc3 new dev ID 2487 — Matthew Smith (@T4CFantasy) September 17, 2021

Pour rappel, la puce GA104 est déjà beaucoup utilisée, vous en trouverez une sous le capot de la RTX 3060 Ti, la RTX 3070 et la RTX 3070 Ti (et les RTX 3080 Mobile et la RTX A4000), tandis que la RTX 3060 d'origine est animée par une GA106. Physiquement, les deux puces sont loin d'être identiques, la GA104 fait 392 mm² et embarque 17,4 milliards de transistors, contre 276 mm² et 13,25 milliards pour la GA106. Malgré cela, les caractéristiques resteront en toute logique parfaitement identiques et aucune variation notable ne devrait pouvoir être observé en matière de performances, sauf peut-être potentiellement à une ou deux exceptions près selon des cas de figures très spécifiques. Ce fut le cas par exemple avec la RTX 2060 KO Gaming d'EVGA, dont la variante en TU104 au lieu de TU106 affichait des performances supérieures sous Blender. Pas de quoi en faire tout un plat. Il restera tout de même à voir de quelle manière NVIDIA aura désactivé ce qui n'est pas forcément défectueux, mais doit l'être pour rentrer dans la case. Bidouilleurs, à vos marques ?

De par leur position et leur succès, les cartes de milieu de gamme sont généralement celles qui font le plus l'objet de ce genre de transformation au cours de leur carrière, particulièrement lorsque celle-ci arrive à bout et qu'une relève se dessine à l'horizon. À son époque, la GTX 1060 aussi avait existé avec GP104 et GP106, au milieu de 7 variantes différentes tout de même. Justement, si l'on en croit les rumeurs, NVIDIA planifierait des RTX 30 SUPER pour début 2022 (et Lovelace dans la foulée l'automne suivant). Coincidence ? Enfin, savoir si toutes les prochaines RTX 3060 à sortir des usines seront équipées de GA104, ça dépendra sûrement du nombre de GA104 trop défectueux pour les RTX 30 habituelles qui traînent dans les stocks. Il fut un temps, il y avait bien la rumeur d'une CMP 70HX précisément avec une puce GA104-150-A1, mais comme NVIDIA anticipe un effondrement des revenus pour sa gamme minage, autant servir les joueurs, hein ?