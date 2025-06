Arrow Lake Refresh : une dernière escale avant le socket LGA-1954 ?

Les processeurs Intel Core Ultra 200S, aussi connus sous le nom Arrow Lake-S, occupent le segment desktop d’Intel depuis octobre 2024. Malgré un lancement compliqué, ces processeurs ont un peu gagné en maturité avec le temps, sans toutefois parvenir à détrôner les Ryzen 9000 dans certaines charges de travail. La prochaine génération, Intel nous l’a révélée il y a plusieurs mois de cela : ce sera celle des Core Nova Lake, probables Core Ultra 300. Et ces puces inaugureront un autre socket, le LGA-1954. Intel a toutefois prévenu qu’il ne fallait pas attendre un déploiement massif de cette gamme avant 2026. D’ici là, des Arrow Lake Refresh se profilent de plus en plus à l’horizon.

Envisagés, déléaturés, à nouveau envisagés… ces Arrow Lake Refresh ont fait l’objet de plusieurs revirements ces derniers mois. Aux dernières nouvelles — qui proviennent du leaker Jaykihn, — Intel envisage bien une telle série mais la circonscrira aux puces K/KF.

Un autre divulgateur réputé, momomo_us a publié le diagramme fonctionnel d’une plateforme W880 pour les stations de travail. La partie socket LGA-1851 y mentionne à la fois les Arrow Lake-S, et leur Refresh. Le document ne livre aucun détail technique sur les puces ; il tend juste à confirmer leur existence. Tout laisse à penser qu’elles n’offriront que de légères de hausses de fréquences et qu’elles cibleront surtout les overclockeurs.

D’autant que pour le socket LGA-1851, ces Arrow Lake Refresh incarneront l'ultime étape avant le changement. En effet, comme indiqué plus haut, les Nova Lake adopteront le LGA-1954.

À ce sujet, une fuite récente révèle que ce nouveau socket conservera les dimensions du LGA-1851 (45 x 37,5 mm) — elles-mêmes héritées du LGA-1700. Étant donné que la compatibilité des refroidisseurs a été maintenue entre LGA-1700 et LGA-1851, nous pouvons espérer la même logique pour le le LGA-1954.

Another Socket V series member:

The package size of FCLGA1954 is 45×37.5, too.



Today‘s coolers are mechanically compatible with Nova Lake-S. pic.twitter.com/BYJIwg0ANu