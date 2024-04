Oubliez la hype, les jeux vidÃ©o les plus jouÃ©s en 2023 avaient plusieurs annÃ©es au compteur

Le rapport annuel sur les jeux vidéo PC et consoles publié par la société d'études de marché NewZoo dresse un bilan assez intéressant de ce secteur. Il témoigne d’une croissance plus mesurée en 2023 qu’au cours du début de la décennie actuelle – forcément marquée par la pandémie de coronavirus. Mais surtout, d'un manque de renouvellement : en ce qui concerne la quantité d'heures accumulées, les jeux les plus populaires ne sont pas les plus récents, loin de là. Sur PC par exemple, l’âge moyen des dix premiers jeux de 2023, en utilisateurs actifs, est de 9,6 ans ; il est supérieur à 7 ans sur les consoles Microsoft (Xbox Series, Xbox One) et Sony (PS5, PS4).

Rocket League, un jeu paru en 2015 qui continue d'accumuler des heures à son compteur

Avant tout, précisons que cette étude se limite aux PC et aux consoles ; sauf à de rares exceptions, elle ne tient pas compte des smartphones et tablettes. Nous ne préciserons donc pas systématiquement que les termes « joueurs » ou « jeu vidéo » s’appliquent à ces deux supports seulement ; gardez cette limitation à l’esprit. Géographiquement, les données recueillies par NewZoo couvrent une quarantaine de pays, mais beaucoup de données excluent la Chine et l'Inde. Considérez donc surtout les tendances observées comme valables dans les pays occidentaux.

Une croissance légère mais continue

Commençons par aborder l’aspect financier. Le jeu vidéo sur les plateformes susmentionnées a généré 93,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2023, selon les données de NewZoo. Cela représente une hausse de 2,3 % par rapport à 2022. C’est le marché PC qui a été le moteur de cette croissance, avec 3,9 % d’augmentation en glissement annuel, contre 1,7 % pour les consoles. En revanche, la plupart des revenus proviennent toujours des consoles : leur part représente 57 % du montant total.

Chiffre d'affaires global © NewZoo

Pour les trois prochaines années (2024, 2025 et 2026), NewZoo table sur une croissance à peu près du même acabit, avec une moyenne de 2,7 % par an. L’entreprise estime toutefois que le marché sera de nouveau porté par les consoles ; ce, en raison de l’augmentation du nombre de machines de la génération actuelle (PlayStation 5, voire PlayStation 5 Pro prochainement, et Xbox Series X / S) mais aussi de l’effet Nintendo. En effet, la successeure de la Switch est attendue en 2024 ou 2025 selon les estimations. Elle devrait logiquement stimuler les ventes.

Par ailleurs, les achats de jeux restent la principale source de revenus aux États-Unis et en GB. Cependant, les décriées micro-transactions pèsent tout de même lourd dans la balance : 30 % sur PC, 33 % sur consoles. Autant dire que la pratique ne va pas s’arrêter…

Parts revenus PC / consoles © NewZoo

Enfin, si le nombre de joueurs ne cessent de croître au fil des ans, un léger ralentissement est observé. D'autre part, NewZoo relève que le temps de jeu trimestriel moyen a diminué de 26 % par rapport au premier trimestre 2021, période qui cumulait le plus grand nombre d’heures passées par les joueurs sur leur console ou PC.

Toujours plus de joueurs PC et consoles © NewZoo

En matière de jeux vidéo, c’est dans les vieux pots...

Concernant les jeux comptant le plus d’utilisateurs mensuels actifs (MAU : Monthly Active Users), Fortnite est en tête sur les quatre plateformes appréciées. La production d’Epic Games domine les classements à la fois sur PC, sur Xbox, sur PlayStation et sur Switch.

Ensuite, la hiérarchie est logiquement variable selon la plateforme. Néanmoins, quelques titres squattent le Top 10 de plusieurs machines. Sur PC ainsi que sur les consoles de Sony et de Microsoft, les Call of Duty Modern Warfare (NewZoo précise que Call of Duty : Modern Warfare III et Counter-Strike 2 partagent le même exécutable que leurs prédécesseurs, et qu'en conséquence, les classements incluent les MAU moyens de ces versions mais aussi des précédentes), Grand Theft Auto V, Minecraft ou encore Rocket League restent très populaires. Notez que les joueurs chinois et indiens ne sont pas pris en compte dans ces classements ; ils seraient certainement très différents le cas échéant.

Jeux comptabilisant le plus grand nombre d'heures mensuelles sur PC / consoles en 2023 © NewZoo

Le PC a logiquement ses exclusivités comme Counter-Strike 2 et The Sims 4 qui tirent leur épingle du jeu. Reste que le trio de tête (Fortnite, Roblox, Minecraft) risque d'en attrister quelques-uns...

Sur Xbox, Starfield est le seul « véritable » jeu de 2023 à figurer dans les premières positions. En outre, la production de Bethesda est l'unique proposition solo du Top 10 sur PC et consoles, hors Switch.

Concernant la console de la firme nippone, sans surprise, son classement dénote, avec plusieurs exclusivités Nintendo. Seuls les marchés états-uniens et anglais sont considérés ici. Nous pouvons tout de même estimer que ce serait peu ou prou le même classement en Europe.

Quoi qu’il en soit, ce sont surtout les moyennes d’âge des dix jeux les plus joués qui interpellent. Elles sont supérieures à sept années à la fois sur Xbox et Playstation ; de quasiment quatre ans sur Switch, console pourtant sorti en 2017. La palme revient aux titres PC, avec une moyenne d’âge de presque une décennie.

Bon, nuançons tout de même ces données. Counter-Strike 2 par exemple est bien sorti en 2023. Vous pouvez plus ou moins le considérer comme un nouveau jeu, bien qu’il recycle exactement la même recette depuis plusieurs décennies. Par ailleurs, le leader, Fortnite, évolue régulièrement au fil des mises à jour. Il a même carrément changé de moteur pour passer à l’Unreal Engine 5 ; mue qu'opérera aussi un autre battle royale phare dans le courant de l'année. Ce ravalement de façade, outre les ajouts de fonctionnalités, évite au titre de ressembler à une vieillerie qui ferait assurément fuir certains joueurs. Bref, pour le dire plus simplement, un jeu n’est pas un produit figé ; un titre paru il y a dix ans peut paraître tout aussi moderne qu’un autre sorti plus récemment. Tout dépend du suivi des développeurs.

Deux derniers derniers chiffres pour clore cette partie et illustrer le phénomène : les jeux de plus de six ans ont représenté 61 % du temps de jeu en 2023. Les titres parus dans l’année (ou en 2022 dans le cas d’Elden Ring) et non annualisés ont moissonné seulement 8 % du temps de jeu. Et parmi ceux-là, cinq comptabilisent 3,5 % du temps total. Dans l’ordre : Diablo IV - que le ray tracing n'a pas transformé en bon jeu -, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3, Elden Ring et Starfield.

© NewZoo

Quatre facteurs de réussite

Factuellement, le rapport expose quatre raisons principales pour expliquer le succès d’un titre. Certains, comme Fortnite et Roblox, s’en tirent grâce à leur nature même : ils sont davantage « plateformes gaming » que simples jeux et offrent, d'après les auteurs, une grande variété d’expériences vidéoludiques. Second point mis en avant : la force des franchises annualisées, au premier rang desquels Call of Duty et FIFA (EA Sports FC dorénavant). Troisième facteur : l’aspect compétitif. Aspect incarné par les ténors du genre que sont Counter-Strike, League of Legends, Rocket League et Valorant. Enfin, les productions sandbox – ou bac à sable si vous préférez – telles que les Sims 4 et Minecraft, qui stimulent la créativité, restent très attractives.

Pour terminer sur cette partie centrée sur les jeux, c’est assez évident au vu des titres évoqués ci-dessus, mais les FPS et les TPS restent les deux genres les plus populaires – du moins, ceux qui accumulent le plus d’heures.

Les genres les plus plébiscités © NewZoo

Des joueurs rarement cantonnés à une unique plateforme

Terminons pas quelques anecdotes du rapport, en vrac. En 2023, presque la moitié des joueurs (47 %) se sont adonnés à ce loisir sur au moins deux plateformes – les smartphones sont pris en compte ici. Globalement, c’est le cas de l’essentiel des détenteurs de consoles et PC. Cette assertion est moins vraie pour les joueurs smartphones, dont un tiers reste cantonné à ce support.

Des "joueurs multi-plateformes" © NewZoo

Dans un autre registre, la fréquentation des titres ayant bénéficié d’un très fort engouement à leur sortie, type BattleBit Remastered et Palworld pour n’en citer que deux, s’effondre souvent en deux ou trois mois maximum.

Enfin, le rapport souligne que la transmédialité est très bénéfique pour les jeux : en moyenne, la fréquentation augmente de 35 % pour un jeu d’une franchise après la sortie d’un film ou d’une série. Cela peut sembler peu, mais c’est un contingent certainement conséquent dans l’absolu : pour qu’un titre soit adapté, il faut qu’il jouisse déjà d’une grande popularité. Les exemples de la série LoL sur Netflix ou du film Mario suffisent à attester de cette réalité.

En conclusion, les auteurs estiment qu’il est de plus en plus difficile de sortir du lot avec un jeu en dehors d’une franchise. Ils mettent en avant l’utilisation d’une approche globale, justement basée sur la transmédialité. Ils invoquent aussi la nécessité de sortir un produit à la fois très ciblé et abouti pour espérer attirer l’attention des joueurs.

Vous pouvez consulter gratuitement le rapport de 49 pages sur le site de NewZoo.