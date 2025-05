La RX 9060 XT marque ses premiers scores Geekbench

Jusqu’à présent, les performances de la Radeon RX 9060 XT, dont nous avons déjà pu admirer le PCB, se résumaient à une unique diapositive fournie par AMD, opposant la version 16 Go de cette carte à une RTX 5060 Ti 8 Go dans une poignée de jeux en 1440p. Autant dire que cela ne nous avait guère éclairés.

Une hausse assez prévisible

Les choses évoluent avec l’apparition de scores Geekbench, frais du jour, pour la RX 9060 XT — version 16 Go, pas celle de 8 Go défendue becs et oncles par Frank Azor. La carte a été testée sur une configuration composée d’un Ryzen 7 9800X3D, de 32 Go de RAM, le tout monté sur une carte mère Gigabyte X870E AORUS MASTER. Le système fonctionne sous Windows 11.

La RX 9060 XT 16 Go réalise 109 315 points dans le test OpenCL et 124 251 points dans le test Vulkan. Pour la situer par rapport aux autres cartes du moment, ainsi qu’aux RX 7600 XT et RX 7600, vous trouverez les moyennes de plusieurs modèles dans le tableau ci-dessous.

Carte Score OpenCL Différence par rapport à la RX 9060 XT Score Vulkan Différence par rapport à la RX 9060 XT AMD Radeon RX 9070 XT 158 990 +45,4 % 181 320 +45,9 % AMD Radeon RX 7800 XT 140 279 +28,3 % 156 865 +26,2 % NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16/8 Go 138 869 +27 % 133 861 +7,7 % AMD Radeon RX 9070 134163 +22,7 % 164 347 +32,3 % AMD Radeon RX 7700 XT 127 276 +16,4 % 141 288 +13,7 % NVIDIA GeForce RTX 5060 123 883 +13,3 % 118 299 -4,8 % AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go 109 315 0 % 124 251 0 % AMD Radeon RX 7600 XT 83 313 -23,8 % 99 223 -20,1 % AMD Radeon RX 7600 82 628 -24,4 % 93 634 -24,6 %

La nouvelle venue RDNA 4 distance son aïeule sous RDNA 3 (+31,2 % sous OpenCL et +25,2 % sous Vulkan pour présenter ces variations sous un meilleur jour). Dans ce contexte Geekbenchien, la RX 7700 XT garde cependant une longueur d’avance. Idem pour la RTX 5060 sous OpenCL ; la hiérarchie s’inverse par contre sous Vulkan.

Il ne s’agit bien sûr que de premiers indicateurs. Nous découvrions ce que vaut plus largement cette RX 9060 XT d’ici quelques jours : la commercialisation de la carte est prévue pour le 5 juin. A priori, contrairement à ce que NVIDIA a fait récemment pour épargner sa RTX 5060, AMD ne restreindra pas l’accès pour les médias indépendants.