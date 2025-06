RX 9060 XT : fuite de prix et confrontation avec la RTX 5060 Ti

Cette semaine, deux sorties vont agiter le petit monde du hardware (l’une sans doute plus que l’autre) : celle de la Switch 2 et celle des Radeon RX 9060 XT, toutes deux attendues le 5, soit jeudi. Nous nous concentrons ici sur la carte graphique. À quelques heures de sa venue au monde, elle fuite à grandes eaux et inonde la toile de ses tarifs, de ses modèles, mais aussi de ses performances.

Des prix forcément cohérents

Commençons par les prix. Le leaker momoo_us a déniché quelques montants en dollars. Dans la foulée, OverlockersUK a référencé tout un tas de modèles signées Sapphire, Asus ou encore Gigabyte ; certaines avec 8, d’autres avec 16 Go. Les montants sont compris entre 269,99 et 359,99 livres, soit respectivement 320 et 426 euros. La Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 8GB est la plus onéreuse du genre (299,99 livres, soit 355 euros), tandis que la variante 16 Go la plus accessible, la Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB, s’affiche à 314,99 livres (373 euros). Ce ne sont que des fourchettes, les prix réels chez les détaillants français pouvant être différents.

Duel de 60 à 16 Go

Venons-en à quelque chose de plus universel : les performances de la RX 9060 XT 16 Go ; non pas dans Geekbench cette fois, mais dans un panel de jeux. Un dénommé Johnhughes1993 s’est manifesté sur le réseau social X pour annoncer qu’il détenait des résultats d’un test publié un peu trop tôt (l’embargo est toujours en cours). À la suite d’échanges avec VideoCardz, ce média a publié les deux images ci-dessous. La source communique également des écarts moyens avec la RTX 5060 Ti 16 Go dans quatre jeux RT.

Néanmoins, certaines des données ont aussi été partagées sur Reddit. Il y a deux fois la diapositive de la moyenne sur 10 jeux en 1440p. Mais aussi des scores discriminés pour cinq jeux, que nous supposons être ceux en RT (Cyberpunk 2077, Black Myth Wukong, Indiana Jones et le Cercle Ancien, Alan Wake II et A Plague Tale Requiem). Or, nous obtenons des scores totalement différents de ceux renseignés par VideoCardz, pour une hiérarchie inverse. Même en retirant CB 2077 de l'équation — qui est possiblement sans RT et surtout où la Radeon creuse l'écart (124 vs 98), — la RTX 5060 Ti reste devant, mais pas avec les valeurs avancées par VideoCardz (nous avons plutôt 93 vs 88 IPS en moyenne en faveur de la GeForce). Bref, prenez ces mesures en ray tracing avec beaucoup de circonspection.

Définition & Scénario 1 % Low (IPS) Différence 1 % Low Moyenne IPS Différence Moyenne 1080p – Moyenne (10 jeux) 148 vs 143 RX 9060 XT +3,5 % 187 vs 194 RX 9060 XT -3,6 % 1440p – Moyenne (10 jeux) 110 vs 102 RX 9060 XT +7,8 % 134 vs 142 RX 9060 XT -5,6 % Ray Tracing 1080p – Moyenne (4 jeux) / VideoCardz 51 vs 57 RX 9060 XT -10,5 % 62 vs 69 RX 9060 XT -10,1 % Ray Tracing 1080p – Moyenne (5 jeux) / base Reddit 80,6 vs 76,2 RX 9060 XT +5,8 % 96,4 vs 92,8 RX 9060 XT +3,9 %

Sinon, la configuration de test n’es pas renseignée. Notre confrère précise tout de même les modèles de cartes : une SWIFT Triple-fan ou une Sapphire NITRO+ ; elles bénéficient toutes deux d’un léger OC.