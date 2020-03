Notre aperçu de Doom Eternal arrive peut-être un peu tard, mais on peut garantir qu'il a été fait avec amour, l'amour de la bibine du travail bien fait. Après vous avoir relayé le test de Doom Eternal effectué par GameGPU puis ceux de chez TPU et PCGH, on en arrive à la petite analyse faite maison entre deux parties et un apéro. L'id Tech 7 fait des merveilles, même si certains lui reprocheront un rendu un peu trop... "lisse". En tout cas, niveau performances, ça envoie du steak, comme on l'avait déjà plus ou moins constaté sur les tests de nos confrères.

Et pour mesure ça, nous avons fait tourner la RTX 2080 Gaming OC habituelle (associée à un "petit" Ryzen 1800X, qu'on se démerdera pour remplacer par quelque chose de plus costaud un de ces quatre), et effectuée une série de mesure en plusieurs exemplaires pour... eh bein là aussi lisser, mais les résultats cette fois. Donc voici les presets retenus : Ultra Cauchemar vs. Low. On rappellera que le tout est capturé en 3840x2160 (4K UHD), et que donc ça tourne plutôt bien dans l'ensemble malgré quelques petites chutes du frame rate par-ci par-là. En revanche, niveau différences visuelles, on cherche encore...