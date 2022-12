Gamotron • Bilan 2022 (1/2) : petits jeux

S06E50 • Bilan 2022 1/2 - Petits jeux

Presque six années après le premier Gamotron de l'histoire du Comptoir, voici probablement l'un des derniers. Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Quoi qu'il en soit, on vous file le traditionnel récap des jeux indé (ou pas loin) sortis cette année. Donc un petit bilan 2022, première partie, la seconde étant consacrée aux gros jeux et à paraître dans une semaine, et 12 jeux méticuleusement choisis pour s'adonner à une passion qui nous réunit. Vive le gaming.

Cult of the Lamb est sorti le 11 août et a été développé par Massive Monster. Un bon petit roguelike à mi-chemin entre Isaac et Hades dans lequel on incarne un agneau qui se comporte comme un loup, nom de Zeus ! Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Dread Hunger est sorti de son early access mercredi 26 janvier et a été développé par Dread Hunger Team. Jeu de survie multi en coop dans lequel vous devrez identifier les traitres, car ils vous pourrissent la vie, ces traitres... Plus d'infos →

Dispo sur PC

Farthest Frontier est sorti de son accès anticipé le 9 août et a été développé par Crate Entertainment. Jeu de construction de ville et de stratégie, donc en gros du 4X, on a envie de lui laisser sa chance, nom de nom ! Plus d'infos →

Dispo sur PC

Grounded est sorti de son early access le 27 septembre et a été développé par Obsidian Entertainment. Chérie, j'ai rétréci les gosses... Vous vous souvenez du passage dans le jardin ? Eh bien vous êtes en plein dedans, et il va falloir survivre. Plus d'infos →

Dispo sur PC/XBX/XB1

Marauders est sorti en accès anticipé le 9 octobre et a été développé par Small Impact Games. Jeu de tir et de ramassage, mais pas scolaire, dans un univers alternatif, en vue à la première personne et jouable en ligne. Bref, un looter-shooter PvP. Plus d'infos →

Dispo sur PC

Return to Monkey Island est sorti le 19 septembre et a été développé par Terrible Toybox. Le retour de Guybrush, Elaine, LeChuck... et de Ron Gilbert aux commandes pour la véritable conclusion de la saga, 30 ans plus tard. Plus d'infos →

Dispo sur PC/NS

Rogue Legacy 2 est sorti de son early access le 28 avril et a été développé par Cellar Door Games. Votre héritage, vous le transmettez à vos enfants, qui deviendront les nouveaux héros de ce metroidvania / roguelite convaincant. Plus d'infos →

Dispo sur PC/XBX/XB1

Stray est sorti le 19 juillet et a été développé par BlueTwelve Studio. Miaou. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4

The Stanley Parable: Ultra Deluxe est sorti le 27 avril et a été développé par Crows Crows Crows. Jeu solo en vue à la première personne qui vous fera réfléchir, et peut-être sourire, avec carrément plusieurs fins possibles. Miam.. Plus d'infos →

Dispo sur PC/macOS/Tux/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Victoria 3 est sorti le 25 octobre et a été développé par Paradox Development Studio. Jeu de stratégie très fourni avec la possibilité de gérer, contrôler, discuter... Car la diplomatie aura un rôle capital, au même titre que le développement de votre économie. Plus d'infos →

Dispo sur PC/macOS/Tux

V Rising est sorti en accès anticipé le 17 mai et a été développé par Stunlock Studios. Encore des vampires, mais cette fois-ci dans ce qui combine un action-RPG, un jeu de craft, de survie, avec du PvP et du PvE... Le dernier jeu à la mode chez les streamers. Plus d'infos →

Dispo sur PC

We Were Here Forever est sorti le 10 mai et a été développé par Total Mayhem Games. De l'exploration avec des énigmes et des puzzles, le tout jouable en coop en ligne, ça promet des parties endiablées de pierre-feuille-ciseau. Plus d'infos →

Dispo sur PC