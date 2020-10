Mise à jour 30/10/2020 15:35 : nous avons ajouté une vidéo comparant DX11 et DX12 (en 1080p). Cf en bas du billet.

C'est le 3e volet, le 3e en 6 ans, voici donc Watch Dogs: Legion de chez Ubisoft, et plus précisément Ubi Toronto. Toujours à base de Disrupt Engine, on est dans un monde ouvert, cette fois-ci à Londres, y'a toujours du hacking dans l'air. Une foultitude de PNJ, des décors chargés, des lumières partout... De quoi mettre en évidence ce bon vieux ray tracing qui peine toujours à s'imposer deux ans après ses premières armes sur Shadow of the Tomb Raider. Idem pour le DLSS cela dit, toujours trop peu répandu, sans pour autant demeurer confidentiel. Bref, de quoi faire sur ce nouveau jeu.

Et donc forcément, la suite vous la connaissez : on fait chauffer la RTX 2080 Gaming OC de notre bécane de test, pilotes à jour, on lance le jeu et on fait tourner le benchmark intégré, plusieurs fois histoire de faire une simili moyenne, puis on fait un montage pour comparer le tout. Au programme donc, on compare le jeu sur le preset Very high (en Ultra la carte souffrait beaucoup trop) avec RTX Off, RTX On et RTX On + DLSS Performance. En deuxième partie de vidéo, on vous propose de comparer les différents modes de ray tracing, à savoir le Medium, le High et l'Ultra ; puis même topo avec le DLSS, qu'on zieute en modes Ultra Performance, Performance, Équilibré (Balanced) et Qualité. Y'a de quoi faire, qu'on vous disait. Et y'a des conclusions qui se perdent...

Màj : Et le p'tit DX12 vs. DX11 des familles. Résultat relativement variable.