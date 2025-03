Test • Kioxia Exceria Plus G4 (Phison E31T + TLC 218L)

Le SSD PCIe 5.0 du peuple

Kioxia est peut-être un nom qui vous évoque peu, il s'agit pourtant d'un des acteurs majeurs du petit monde du SSD : on parle du troisième détenteur de parts de marché, derrière Samsung et SK, puisque c'est un rebranding de Toshiba Memory opéré en 2019. La firme est aussi l'un des rares fabricants de NAND, la renommée BiCS qui a fait les grandes heures de l'intégration SSD et dont la dixième génération est dans les tuyaux. Dans la mesure où Kioxia vient du japonais « kioku » pour "mémoire" et du grec « axia » pour "valeur", il n'est jamais trop tard pour vérifier si les lecteurs de la gamme Exceria valent leur pesant de NAND, en commençant par cette toute nouvelle itération PCIe 5.0, dont le rapport performance / prix se faisait bien attendre, avant de vous causer de la gamme PCIe 4.0 déjà existante.