S04E48 • 30 novembre - 6 décembre 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Chronos: Before the Ashes est sorti mardi 1er décembre et a été développé par Gunfire Games. Préquelle à Remnant: From the Ashes, seule l'histoire est en lien car le style et le gameplay changent considérablement. Adapté du jeu en réalité virtuelle Chronos sorti en 2016. Voir du gameplay... PC/PS4/XB1/NS/Stadia

Empire of Sin est sorti mardi 1er décembre et a été développé par Romero Games. Jeu de stratégie et de tactique au tour par tour, à l'ancienne, prenant place dans le Chicago des années 1920. Inclut de la gestion de votre empire également. Plus d'infos... PC/OSX/PS4/XB1/NS

Immortals: Fenyx Rising est sorti jeudi 3 décembre et a été développé par Ubisoft Québec. Nouvelle licence pour ce jeu d'aventure en vue à la troisième personne en monde ouvert, qui se déroule dans la Grèce Antique avec un Zeus à l'humour incertain. Voir du gameplay... PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS/Stadia

Sam & Max Save the World est sorti mercredi 2 décembre et a été développé par Skunkape Games. Bon, en fait il est sorti en 2006, mais là c'est la version remasterisée d'une des suites du célébrissime point & click signé LucasArts. Toujours aussi délirant. Plus d'infos... PC/NS

Worms Rumble est sorti mardi 1er décembre et a été développé par Team17 Digital. Nouvel opus de la franchise Worms, cette fois-ci dans un gros battle royale à 32 joueurs. Battez-vous, mais sachez qu'au final, il ne peut en rester qu'un. Plus d'infos... PC/PS5/PS4

• Focus

À moins que vous n'ayez hiberné ces dernières années, vous avez forcément entendu causer de Cyberpunk 2077. Les joueurs en parlent, la presse en parle, la hype est présente... et il s'avère que c'est CD Projekt Red qui est au manettes, donc en général c'est plutôt bon signe. Sauf que le jeu a été maintes fois repoussé pour finalement sortir le 10 décembre 2020, c'est à dire incessamment sous peu si vous lisez ce papier à sa publication. Du coup, le soufflet est un peu retombé, sauf pour les purs et durs, les amoureux de JDR avec des dialogues de 15 pages pour en savoir toujours plus sur le lore (oui, encore un terme anglais) et des cinématiques à n'en plus finir. Car c'est visiblement ce qui nous attend.

Et c'est bien là que Cyberpunk risque de décevoir, ou plutôt de décevoir Jean-Kevin qui pense qu'il aura droit à un GTA-like bourré d'action. C'est un jeu de rôle, gamin, c'est pour rire. Tu vas pas rester seul dans ce bois, hein ? Bref, on sent le coup fleurir à 10 bornes et les mauvaises notes pleuvoir tout ça parce que quelques béotiens n'auront pas fait l'effort de se renseigner. Quelle tristesse. On vit dans une époque... Bref, rendez-vous dans quelques jours pour la sortie de ce titre à base de REDengine 4 et avec une raie bien tracée sur PC, PS5 et Xbox Series, et une raie un peu moins nette sur PS4, Xbox One et probablement Stadia.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : RAD



Pour participer, soyez inscrit au CDH et intégrez le mot "cadal" dans votre ragot.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 11 décembre à 20h.