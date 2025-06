Microsoft clarifie les règles de l’USB-C sur Windows 11

Dans un billet de blog intitulé Ending USB-C Port Confusion, Microsoft annonce une évolution de son Programme de compatibilité matérielle Windows 11 (WHCP - Windows Hardware Compatibility Program), avec pour objectif explicite de mettre fin à la confusion entourant l’usage des ports USB-C sur les PC. La visée : que les fonctions de transfert de données, de recharge et d’affichage « fonctionnent tout simplement » sur tous les ports USB-C des appareils certifiés.

Le cahier des charges

Cette initiative fait suite à un constat : selon les données de diagnostic Windows, 27 % des PC équipés de ports USB4 ont généré des alertes liées à des fonctionnalités limitées. Microsoft attribue ce problème à une implémentation incohérente des capacités USB-C dans l’écosystème PC, avec pour conséquence une expérience utilisateur inégale d’un appareil à l’autre.

Pour y remédier, le WHCP impose désormais que chaque port USB-C des ordinateurs portables et tablettes Windows se conforme aux valeurs du tableau ci-dessous. L'article met en avant deux objectifs principaux. Le premier : garantir que les périphériques USB 1, USB 2 et USB 3 (y compris chargeurs et écrans), fonctionnent comme prévu sur n’importe quel port USB-C d’un appareil certifié. Le second concerne les systèmes qui supportent l’USB à 40 Gbps. Ils devront offrir une compatibilité complète avec les périphériques USB4 et Thunderbolt 3, assurer la prise en charge du PCIe et du double affichage 4K à 60 Hz minimum.

Microsoft précise que ces exigences s’inscrivent dans le cadre du Hardware Lab Kit (HLK), et qu’elles ont été mises à jour à l’occasion du lancement de Windows 11 version 24H2. L’entreprise allègue que la majorité des fabricants sont en bonne voie pour se conformer au WHCP dans les prochaines années.