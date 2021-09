S05E36 • 6 septembre - 12 septembre 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Arboria est sorti de son early acces jeudi 9 septembre et a été développé par Dreamplant. Arpentez les donjons dans ce rogue-lite baignant dans un univers dark fantasy. Mutez pour survivre. Plus d'infos → Dispo sur PC

Life is Strange: True Colors est sorti vendredi 10 septembre et a été développé par Deck Nine. Retour de la belle franchise de jeux narratifs, avec cette fois Alex Chan douée d'un pouvoir d'empathie. Sortez le popcorn. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBS/XB1/NS/Stadia

NBA 2K22 est sorti vendredi 10 septembre et a été développé par Visual Concepts. Encore une copie conforme des jeux précédents, comme chaque année depuis un bail. Faut vraiment aimer le basket. Notez que la version PC correspondrait visiblement à la version old-gen... Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBS/XB1/NS

Tales of Arise est sorti vendredi 10 septembre et a été développé par Bandai Namco. Action-RPG made in Japan, donc sans réelles surprises mais toujours agréable à déguster, avec cette fois des vrais morceaux d'Unreal Engine 4 dedans. Voir du gameplay → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBS/XB1

The Artful Escape est sorti jeudi 9 septembre et a été développé par Beethoven and Dinosaur. Petit jeu d'action et d'aventure sur le thème de la musique, dans un univers un pwal psychédélique pour ne pas dire "haut en couleurs". Branchez les guitares. Plus d'infos → Dispo sur PC/XBX/XB1

• Focus

Une fois n'est pas coutume (c'est faux), on vous présente aujourd'hui un nouveau remaster, Alan Wake Remastered. Sorti initialement en 2011 (2012 sur PC), ce bon vieux Alan est donc de retour dans ce survival horror en vue à la troisième personne inspiré des romans de Stephen King ou encore de la mythique série télévisée Twin Peaks. Donc on va pouvoir à nouveau flipper nos races la nuit et explorer tranquillement le jour, puisque vous aurez bien compris que les ténèbres ne sont pas nos amies.

À part ça on reste sur un développement par Remedy Entertainement, le studio finlandais qui avait oeuvré sur le jeu originel ainsi que Max Payne auparavant, et c'est Epic qui se charge de l'édition. Vous la voyez venir, la douille ? Oui, il faudra passer par l'Epic Games Store pour pouvoir retrouver Alan. Notons au passage que le moteur bascule sur le Northlight Engine, utilisé récemment sur Control, ce qui permettra en prime d'ajouter de la raie tracée sur PC, PS5 et Xbox Series. Les pauvres joueurs PS4 et Xbox One n'y auront évidemment pas droit, mais tout le monde pourra profiter de 60 fps et on s'attend à de la 4K en veux-tu en voilà, ce qui constitue un minimum syndical pour un remaster supposé sortir en 2021. Car oui, il sortira bien le 5 octobre 2021 té, on a failli oublier...

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Undertale

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /50 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 17 septembre 2021 à 20h.