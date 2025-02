Test • MSI MPG Z890 Carbon Wifi

no ragotz

Le Z890 pour ceux qui en veulent plus

2e carte MSI Z890 à passer dans nos colonnes, et cette fois, le pragmatisme fait place à la démesure. À se demander ce qu'il reste aux fleurons de la gamme. Cela dit, avec la série Carbon, MSI tente tout de même de garder les pieds sur terre en conservant un pseudo-compromis entre tarif et équipement. La question est de savoir de quel côté de la balance cette Z890 penche le plus.