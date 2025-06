Petit GPU, gros record : lâ€™iGPU du Core Ultra 9 285K culmine Ã  4,25 GHz et supplante les dGPU

no ragotz

Petit GPU, gros record : l’iGPU du Core Ultra 9 285K culmine à 4,25 GHz et supplante les dGPU

Lorsque l’on pense overclocking, on imagine d’imposantes GeForce ou Radeon, des Core Raptor Lake bien vénères, ou encore de la DDR5 malmenée ; plus rarement un frêle iGPU. SkatterBencher a pourtant rendu le processeur graphique intégré de son Core Ultra 9 285K bien plus intrépide qu’il ne l’est généralement : il l’a poussé à 4250 MHz.

La taille ne fait pas tout

Ce GPU intégré n’est même pas la figure de proue du catalogue d’Intel. Cet honneur revient à l’Arc 140V, que l’on retrouve dans les meilleurs processeurs Lunar Lake, avec ses 8 cœurs Xe. L’iGPU du Core Ultra 9 285K, pour sa part, ne dispose que de 4 cœurs Xe (64 unités d'exécution), et n’a même pas de nom officiel. Il faut dire que ce processeur est principalement destiné à être utilisé avec une carte graphique dédiée. Par défaut, son iGPU est cadencé à une fréquence base de 300 MHz, pour une fréquence Boost de 2 GHz — une valeur classique aussi pour la majorité des Arc 140V, hormis pour celle du Core Ultra 9 288V, capable de grimper à 2,05 GHz.

C’est lors du Computex 2025, durant un événement organisé par G.Skill, que SkatterBencher a établi ce nouveau record. Il en détaille les coulisses dans un long billet publié sur son site. Il attribue le précédent record à Splave, avec une GeForce RTX 4090 ayant maintenu 4020 MHz « au moins 825 millisecondes » durant un test GPUPI 1B.

Le fonctionnement de l’iGPU Arrow Lake repose sur la moitié de l’horloge de base du SoC, fixée par défaut à 100 MHz. Cette valeur est ensuite multipliée par un coefficient GT, généralement de 40, pour atteindre 2 GHz. Le plafond théorique est fixé à 4,25 GHz avec un coefficient de 85. SkatterBencher a découvert que sur Arrow Lake, les performances s’ajustent mieux à la température qu’à la tension : à 1,3 V, le GPU atteint 3,1 GHz à température ambiante.

Avec ce comportement thermique en tête et de l'azote liquide en main, l’overclockeur a abouti à 3,6 GHz à -150 °C. Il a ciblé une tension de 1,6 à 1,7 V et une température de -170 °C pour franchir la barre des 4 GHz. SkatterBencher indique avoir eu besoin du soutien de Shamino, l’overclockeur maison d’Asus, pour que la carte mère ROG Z890 Apex laisse démarrer le système à de telles températures. Finalement, SkatterBencher a réussi à atteindre la fréquence record de 4,25 GHz.

Dans un second temps, il a stabilisé l’overclocking à 3,9 GHz à 1,6 V et -160 °C pour procéder à une série de benchmarks et de jeux, avec le support d’une mémoire DDR5-8600. Résultat : une hausse significative des performances, attestée par les écarts présentés ci-dessous.