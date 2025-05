ASRock passe aux aveux dans l’affaire des Ryzen 9000 DCD

Nous prenons cette série en cours de route, mais les derniers rebondissements valent le détour. D’autant qu’elle en évoque une autre, tout aussi tragique : celle des défaillances des Raptor Lake. Depuis quelques semaines, c’est au tour des Ryzen 9000 de tomber comme des mouches. Et dans ce cimetière de silicium, un nom revenait avec insistance au générique : ASRock. Les soupçons sont rapidement devenus accusations ; les accusations ont conduit aux confessions.

ASRock a accepté de se mettre à table © GamerNexus

Précédemment, dans L’Affaire des Ryzen DCD

Tout commence avec des cris d’agonie venus des réseaux sociaux (Reddit, entre autres), où des utilisateurs déplorent la mort subite de leur Ryzen 7 9800X3D. Les premiers suppliciés remontent à février, comme le relève un article de l'époque signé PCGamer.

Début avril, Club386.com enfile son imper et commence le macabre décompte : plus d’une centaine de cas. Sur 120 processeurs morts, 108 sont des 9800X3D. Mais surtout, 98 de ces 108 vivaient paisiblement sur une carte mère ASRock avant de passer l’arme à gauche. En enquêteur avisé, Club386 a beau rappeler que « corrélation n’est pas causalité », il va falloir à ASRock un alibi autrement plus solide que « c’est pas moi, c’est Michel, ou Guy, ou Francis ! ». Et tant qu’à faire, un peu plus solide aussi que la théorie des débris oubliés dans le socket au vu du nombre.

Quelques heures plus tard, ASRock reçoit le soutien de son avocat commis d’office : AMD. La firme publie un communiqué (version complète chez Club386 — lien ci-dessus) tout droit sorti de son manuel de gestion de crise, chapitre Tempête sous le socket.

En gros : « Un petit nombre de rapports d’utilisateurs mentionnent des cartes mères ASRock AM5 incapables de terminer le POST. Une enquête conjointe a identifié un souci de compatibilité mémoire dans d’anciennes versions du BIOS. Corrigé depuis. Mettez à jour. Tout va bien. Circulez. La bise. »

Spoiler de l’épisode suivant : les rangs des victimes n’ont cessé de grossir.

Un nouveau personnage entre alors en scène : Tech YES City. Il faut dire qu’il avait récemment perdu son Ryzen 9 9950X dans des circonstances similaires, et qu’il n’était donc pas franchement d’humeur à enterrer l’affaire. Il avait déploré la mort de son cher (679,99 euros !) mais pas tendre dans la vidéo qui suit.

S’en suit une prise de contact avec ASRock, des discussions en coulisses, et les premiers aveux, off the record : le problème viendrait des réglages un peu trop enthousiastes du PBO (Precision Boost Overdrive), en particulier des valeurs d’EDC (Electrical Design Current) et TDC (Thermal Design Current). ASRock confesse que ses cartes mères milieu / haut de gamme (B650E, X670E Taichi et B850 Steel Legend citées par TYC ; dans le décompte de Club386, figuraient aussi des modèles sur chipset X870) ont tendance à faire tourner les Ryzen 9000 à fond les ballons. Que certains processeurs encaissent mal le choc. Ironie du sort, les cartes bas de gamme, à l’image d’une A620 HDV, elles, sont totalement inoffensives pour les Ryzen, parce que bridées d’office.

On approche du climax avec l’arrivée d’un autre protagoniste, nettement plus chevelu : Steve Burke de Gamers Nexus. Il entre en scène mèches au vent, mais surtout directement avec une interview face caméra de Chris Lee, VP de la branche CM chez ASRock. Le ton est donc plus officiel cette fois. Voici la teneur générale des propos : « Ce n’est pas la faute d’AMD. C’est bien notre BIOS. Les réglages PBO étaient un peu trop musclés. On a revu les valeurs d’EDC et TDC dans la version 3.25 du BIOS. Ça devrait aller mieux maintenant. »

Hélas, nous sommes pour le moment loin de la happy end. Premièrement, parce qu'ASRock s'engage à prendre en charge les retours, mais uniquement des cartes mères. Pour les processeurs cassés, c’est débrouillez-vous avec votre revendeur ou AMD. Traduction : c’est peut-être notre faute, mais c’est vous qui gérez. Le tout, pour le moment, sans aucun communiqué officiel ni procédure de retour digne de ce nom. Ensuite, parce qu’il existe déjà un fil Reddit au titre évocateur — Dead 9800X3D after upgrading to 3.25 — accompagné d'un cliché de la victime.

Voilà, fin du dernier épisode diffusé. Quid de l’épilogue ?