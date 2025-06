EnquÃªte sur le matÃ©riel SteamÂ : A Star Is Born

Enquête sur le matériel Steam : A Star Is Born

Face aux propos d’AMD justifiant les cartes graphiques avec 8 Go de VRAM, celui d’entre vous qui se fait appeler Scrabble avait invoqué Coluche : « Il suffirait de ne pas acheter pour que ça ne se vende pas ». Il trouvera un bel écho dans la dernière enquête Steam sur le matériel — avec la réserve, toutefois, que la plateforme ne différencie pas une même carte selon sa quantité de mémoire vidéo dédiée.

La RTX 5060 Ti promise à une remontada

En effet, le sondage de mai 2025 voit émerger une nouvelle star : la GeForce RTX 5060 Ti, une référence lancée à la mi-avril. Elle soigne d’ailleurs son entrée : + 0,21 point d’emblée, deuxième plus forte progression derrière la RTX 5070 qui bondit de +0,33 point (pour 0,71 % parts de marché après seulement deux mois de présence).

Avec +0,11 point pour la RTX 5070 Ti, NVIDIA aurait même pu signer un triplé sur le terrain de la progression. Mais les solutions graphiques intégrées d’AMD (Radeon Graphics) et d’Intel (UHD Graphics) se sont intercalées pour jouer les trouble-fêtes.

La RTX 5060 Ti est donc officiellement dans les radars de Steam. Et vu les appétences des joueurs, son avenir semble tout tracé vers le sommet du classement. Reste à voir si, pour la première place, elle devra un jour en découdre avec la RTX 5060 — absente du relevé de mai, mais qui pointera sans l'ombre d'un doute le bout de son PCB dans les semaines à venir. Pour l’heure, celle-ci n’existe qu’en version 8 Go. Qui sait si, certes pas en 2025, mais à plus long terme, cette quantité n'entravera pas sa progression.

Si vous demandez où se trouve la première représentante de la série RX 9070, il n’y aucune référence RDNA 4 suffisamment populaire pour figurer dans les statistiques. Sachant que les RX 6600, RX 6700 XT et RX 5700 XT incarnent quelques-unes des rares Radeon nommées, il n’est pas exclu que la RX 9060 XT, attendue jeudi 5 juin, perce avant les Radeon RX 9070 / XT. Notons d'ailleurs que la Radeon RX 7800 XT n'a fait son entrée dans cette enquête que le mois dernier, ce qui, sauf erreur de Valve, témoigne d'un gain de popularité récent.

En dehors de ce qui précède, pas beaucoup de changements depuis notre précédent coup d’œil à cette Steam Hardware Survey. Le profil-type de la configuration Steam reste inchangé. Windows 11 poursuit son ascension, grignotant du terrain à Windows 10. Cette version du système d'exploitation règne encore, à quelques semaines de sa fin de vie officielle, sur 37 % des machines des joueurs.

Du côté des processeurs, les Ryzen d’AMD passent tout de même un cap symbolique : plus de 40 % des systèmes recensés en sont désormais équipés. Ces puces atteignent presque les 39,5 % sous Windows (contre 60,4 % pour les Intel Core). Sous Linux, le rapport de force est déjà inversé depuis un moment, avec une domination nette d’AMD dans un ratio de 70 / 30.