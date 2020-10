Après un revival du 1er volet en 2018 puis du 2 l'an passé, Microsoft tente la passe de trois avec Age of Empires III Definitive Edition. C'était prévisible, mais si le succès du remaster de AOE2 est incontestable, qu'en sera-t-il de ce 3e opus ? Bon en fait ce n'est pas vraiment la question du jour, puisque nous allons ici nous contenter de comparer cette "nouvelle" édition au jeu d'origine sorti en 2005. On note au passage que les DLC The War Chiefs (2006) et The Asian Dynasties (2007) sont inclus dans la Definitive Edition et qu'ils ont également été passés à la moulinette. Vérifions donc si c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs jeux vidéo.

Comme d'habitude, et n'en déplaise à nos détracteurs qui pensent qu'on fait volontairement du dumping pour le Caméléon (ce qui est une ineptie, est-il sérieusement utile de le préciser ?), c'est une RTX 2080 Gaming OC qui servira de rampe de lancement. C'est donc dans les fins fonds de nos tiroirs que nous sortons le jeu d'origine (Original) - qui aura nécessité une petite modif d'un fichier .xml pour pouvoir le lancer dans une définition 3840x2160 - pour mieux le mettre en vis-à-vis avec son homologue moderne (Definitive Edition). Évidemment et sans surprise, on a le droit à un "vrai" remaster, comme pour le 2. Sachez également que le frame rate est verrouillé à 60 ips, raison pour laquelle il n'est pas affiché ici. Enfin, pour information, la RTX 2080 tenait fermement ses 60 ips en 4K UHD.