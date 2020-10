S04E39 • 28 septembre - 4 octobre 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Escape until Friday est sorti jeudi 1er octobre et a été développé par Poly anchor studio. Vous avez jusqu'à vendredi pour vous échapper de la baraque dans laquelle vous êtes retenu prisonnier. Tout ça avec l'angoisse qui vous colle au derche, of course. La page Steam...

Spelunky 2 est sorti mardi 29 septembre et a été développé par Mossmouth et Blitworks. Dans la lignée du premier opus, c'est donc un rogue-like dans lequel la mort vous va si bien fera recommencer au tout début. Une exploration périlleuse mais satisfaisante. La page Steam...

Star Wars: Squadrons est sorti de vendredi 2 octobre et a été développé par Motive. C'est tout simplement un jeu de tir dans l'espace basé sur la franchise Star Wars. De quoi se remémorer la cultissime X-Wing vs. Tie Fighter de 1997. Déjà 23 ans, punaise... Le site du jeu...

• Focus

Comme chaque année, FIFA 21 assure la relève des titres de la franchise FIFA qui sont, vous le savez parfaitement, des jeux de football développés par et édités Electronic Arts. Et comme chaque année, on ne peut s'empêcher de comparer le nouveau avec le précédent, en l'occurrence FIFA 20. Certains s'amuseront même à le comparer à des itérations plus anciennes puisque, comme chaque année, on s'étonne du peu de changements apportés à la licence. Les plus polissons diront qu'il ne s'agit là que d'une mise à jour des équipes, comme chaque année. Les défenseurs argueront qu'il y a quand même des changements plus profonds, comme chaque année. Mais au final, chaque année, c'est le même cirque, donc débrouillez-vous avec ces infos, nous on vous dit juste qu'un nouveau FIFA va sortie le 9 octobre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Autre jeu, autre ambiance, avec Remothered: Broken Porcelain qui devrait satisfaire les fans de jeux d'horreur, ou plutôt d'angoisse. Ceux qui ont joué au premier opus, Tormented Fathers, ne devraient pas être trop dépaysés bien qu'on nous promette de nouveaux éléments de gameplay, qui restera toutefois centrée autour de la furtivité, ou plutôt de la discrétion. Ce qui va surtout faire de ce jeu une réussite ou pas au sein des amateurs de thrillers psychologiques, c'est bien entendu l'histoire, et plus précisément la narration et la mise en scène. Car si la vue à la troisième personne fera sourire certains, notre test en live du premier volet nous a prouvé qu'on pouvait aussi avoir le cigare au bord des lèvres sans forcément jouer en vue subjective. On en reparle le 13 octobre prochain, et on précise au passage que la sortie est prévue sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Après le remaster du 2, c'est au tour de Age of Empires III: Definitive Edition de faire revivre la saga Age Of, tout du moins en attendant le 4 qui devrait pointer le bout de son nez en 2021. Bref, cette Definitive Edition fait le job, avec une remasterisation globale comprenant bien évidemment des graphismes revus et corrigés, idem pour la bande son, et oni pourra désormais profiter du titre en 4K UHD native. Au menu des changements, on notera également l'ajout de deux nouveaux modes de jeu, à savoir un mode "Batailles historiques" ainsi qu'un mode multijoueur qu'on nous promet cross-play. Cross-play avec lui-même étant donné que le jeu sort uniquement sur PC, mais on suppose qu'il est sous-entendu un cross-play entre la version Steam et celle du Microsoft Store... Bref, deux nouvelles civilisations font également leur apparition : les Incas et les Suédois. Rendez-vous le 15 octobre pour la sortie officielle.

