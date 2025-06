MSI MPG 242R X60N : un Ã©cran 600 Hz de plus pour lâ€™esport

MSI MPG 242R X60N : un écran 600 Hz de plus pour l’esport

MSI MPG 242R X60N : un écran 600 Hz de plus pour l’esport

Lancé le mois dernier, l’ASUS ROG Strix Ace XG248QSG armé de sa dalle 1080p à 610 Hz n’avait pas vraiment suscité votre enthousiasme, au vu de vos retours. Il est donc peu probable que le MSI MPG 242R X60N — un clone à 10 Hz près — vienne bousculer votre appréciation. Malgré un marketing toujours aussi frénétique autour de la fréquence, on reste face à un énième écran Full HD à dalle TN, calibré pour l’esport, et ciblant donc les excités de la souris capables de décaler puis de mettre un head shot pendant que la victime cherche encore son curseur.

Rien de neuf sous le TN

Vous aviez peut-être déjà ouï dire à son sujet. Et pour cause, il faisait partie du panel de moniteurs officialisés par la marque en début d’année, dans le contexte du CES 2025. Il a désormais droit à son référencement sur le site web de la maison mère.

En haut, à gauche.

Ce 242R X60N assume donc son ultra-spécialisation : dalle TN de 24,1 pouces, 600 Hz, Adaptive Sync, 0,1 ms gris-à-gris ; couverture colorimétrique standard (93 % DCI-P3, 119 % sRGB, 89 % Adobe RGB) et HDR 400. L’écran prend aussi en charge le 4:3, avec des définitions de 1280 x 960 et 1024 x 768, toujours à une fréquence maximale de 600 Hz.

Pour tenter de démarquer son écran, MSI vante quelques technologies spécifiques et abat la carte joker du moment, AI. Nous avons par exemple la MPRT Sync censée limiter les images fantômes. Ou encore l’AI Navigator qui inclut l’AI Vision et l’AI Crosshair. La première adapte automatiquement la luminosité et le contraste des scènes afin d’améliorer la visibilité ; la seconde a la même finalité, mais se limite au viseur (lequel, en bon caméléon, varie sa teinte en fonction de la zone où il est pointé). Des aides qui feront peut-être illusion chez les novices, mais que les habitués désactiveront sans doute illico. Bien sûr, ASUS propose la même chose, juste sous un nom différent (Gaming AI).

L'AI Crosshair ; qui va activer ça franchement ?

Côté connectique, nous retrouvons deux HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4a, de l’USB-C avec 98 W en Power Delivery, et pas mal de ports USB-A. L’écran se règle en hauteur, pivote, s’incline.

À vrai dire, nous sommes davantage intrigués par un autre moniteur présent dans le CP de janvier 2025. Par le MPG 272QR QD-OLED X50 pour ne pas le nommer ; un modèle QD-OLED 1440p à 500 Hz. Hélas, celui-ci est toujours absent du site de MSI.