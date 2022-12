Ventes de jeux vidéo : la fameuse nain-posture

On aurait presque envie de dire que ça se tasse avec la fin de l'année qui approche, mais les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et microtransactions) nous réservent encore quelques surprises. Ou plutôt, ce sont certains jeux qui nous surprennent, à commencer par Dwarf Fortress qui vient se hisser à la 2e place ce classement, ce qui est assez cocasse et ce qui confirme une fois de plus qu'un jeu ne doit pas sa réussite à ses graphismes. Alors plutôt que de baver sur la forme, concentrons-nous sur le fond, ce qui fait l'essence même d'un jeu.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 49

Semaine 48 Semaine 47 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Dwarf Fortress Warhammer 40,000: Darktide Call of Duty: Modern Warfare II 3 Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II Red Dead Redemption 2 4 Warhammer 40,000: Darktide The Callisto Protocol - Day One Edition Warhammer 40,000: Darktide 5 IXION The Callisto Protocol Cyberpunk 207 6 Assassin's Creed Valhalla Red Dead Redemption 2 God of War 7 EA SPORTS FIFA 23 Cyberpunk 2077 EA SPORTS FIFA 23 8 Red Dead Redemption 2 Need for Speed Unbound Palace Edition Persona 5 Royal 9 Kit de VR Valve Index Kit de VR Valve Index It Takes Two 10 Cyberpunk 2077 Call of Duty: Modern Warfare II - Vault Edition Battlefield V

Si on jette maintenant un rapide coup d'oeil aux ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), et on insiste sur le "rapide" étant donné que les ventes physiques sont plus volontiers par les "grosses" sorties, eh bien on a droit à une apparition de The Caalisto Protocl qui suscite au mieux une demi-molle au sein de l'équipe du Comptoir. En même temps, en fin d'année, c'est toujours plus ou moins le même cinoche, donc bon. Et pour ceux que ça intéresse, pour la prochaine grosse sortie qui devrait faire parler d'elle on mise une pièce sur One Piece Odyssey. On s'appelle en janvier, on s'fait une bouffe.