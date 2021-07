S05E26 • 28 juin - 4 juillet 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Arid est sorti de son early access mardi 29 juin et a été développé par Sad Viscacha Studio. Un jeu de survie gratuit fait par les étudiants de l'Université de Breda, pour les amateurs de fumette mondes ouverts. Plus d'infos... Dispo sur PC

Doki Doki Literature Club Plus! est sorti mercredi 30 juin et a été développé par Team Salvato. On ne dirait pas comme ça, mais sous ce visual novel ce cache un jeu d'horreur psychologique. Pensez donc, il faut rédiger des poèmes. Plus d'infos... Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Til Nord est sorti de son early access mardi 29 juin et a été développé par Moose Attack Studios. Explorez donc cette île enneigée grâce à votre scooter des neiges et... bah c'est à peu près tout en fait. Mais ça rafraîchit. Plus d'infos... Dispo sur PC

• Focus

Oui, bon, il se trouve que c'est toujours Codemasters qui s'occupe des jeux de Formule 1, donc il ne pouvait en être autrement pour F1 2021, avec bien sûr EA à l'édition et la distribution. Quoi vous dire sur ce jeu ? Le titre est évocateur, le trailer l'est tout autant, la franchise perdure depuis de nombreuses années... On avait toutefois noté l'apparition du DLSS sur le dernier F1 2020, eh bien sachez qu'il en sera de même pour celui à venir, avec même l'ajout du ray tracing, figurez-vous.

Ce n'est pas officiel mais il également possible que les consoleux profitent également de cette fonctionnalité, étant donné que l'EGO Engine a tendance à ne pas être avare en images par seconde. Notons une nouveau mode carrière à deux joueurs ainsi qu'un mode "Début de saison réel", de quoi enchanter les fans de gros engins. Sortie de la bête le 16 juillet prochain sur PC Windows, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et c'est déjà pas mal.

Changement de registre avec Cris Tales, dont la démo est déjà disponible depuis plusieurs semaines et que nous avions d'ailleurs testée en direct là où vous savez. On a donc là un RPG japonisant développé par Dreams Uncorporated et SYCK, deux studios qui offrent une perspective intéressante et un léger renouveau du genre. Le mieux, c'est encore de tester la démo, mais si vous avez la flemme, sachez qu'il faudra faire en sorte que vos actions présentes affectent le passé pour un futur meilleur. Cette phrase n'a pas de sens, mais en gros vous devrez jouer avec le temps, on va s'arrêter là-dessus.

Les combats au "tour par tour" présentent une jauge de vitesse qui détermine l'ordre dans lequel les personnages attaqueront, ce qui fonctionne bien même si c'est du déjà vu. Bref, un genre, un style, un public. Rendez-vous le 20 juillet prochain pour découvrir la version complète de cette petite pépite, dont la sortie est prévue sur PC Windows, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia. Ouf !

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Into the Breach

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /12 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 9 juillet 2021 à 20h.