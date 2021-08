S05E32 • 9 août - 15 août 2021

Black Book est sorti mardi 10 août et a été développé par Morteshka. Incarnez une jeune sorcière et parcourez la campagne russe dans ce jeu d'aventure / RPG très stylé avec des combats à base de cartes. English only. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS4/XB1/NS

Car Mechanic Simulator 2021 est sorti mercredi 11 août et a été développé par Red Dot Games. Qui n'a jamais rêvé de tripoter des gros moteurs ? Vous pouvez désormais mettre les mains dans le cambouis sans vous salir les mains, c'est beau... Plus d'infos → Dispo sur PC/PS4/XB1

Garden Story est sorti mercredi 11 août et a été développé par Picogram. Si Link était un fruit, il cultiverait peut-être lui aussi. Et si ce paralèle n'était pas si ahurissant que ça ? English only. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/iOS/NS

Tales of Arise est le 17e opus de la franchise Tales Of, en tout cas si on considère la série principale. Il sera également le premier à voir le jour sur les nouvelles consoles PlayStation 5 et Xbox Series et seulement le 5e à sortir sur PC Windows. Mais surtout, les amoureux du J-RPG (et d'action-RPG, comme ça on n'oublie personne) vont être contents étant donné que ça faisait cinq longues années qu'aucun épisode de la saga (principale) Tales Of n'était sorti. On retrouve logiquement Bandai Namco au développement (et à l'édition), avec cette fois une utilisation appréciée de ce bon vieux Unreal Engine 4, qui nous promet des cinématiques sympathiques.

Pas de mode multijoueur au programme cette fois, ce qui en ravira certains, mais un gameplay relativement classique pour ce type de jeux avec toutefois un accent mis sur les interactions entre les personnages durant les combats. Niveau scénario, on aura droit à de l'archi classique avec deux pays qui s'affrontent, Rena et Dhana, le premier étant technologiquement supérieur au second et pillant ses ressources. Bref, ça sent la révolte et le héros du peuple qui va se lever et se battre contre les injustices. Classique, certes, mais une bonne occasion néanmoins de relancer un RPG japonisant, une fois de temps en temps ça ne fais pas de mal. Sortie prévue le 10 septembre prochain sur PC (Win), PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.

Après avoir laisse une impression mitigée avec le dernier Wolfenstein (Youngblood), Arkane Studios revient en force avec Deathloop. Comme depuis Dishonored, on retrouve d'ailleurs Bethesda à l'édition, la golden combi since 2012. Bref, les lyonnais nous proposent ici un nouveau FPS (jeu de tir en vue à la première personne) avec des aspects de gameplay qui rappellent, justement, ce bon vieux Dishonored, notamment le 2e opus. En même temps, ce nouveau titre devrait logiquement utiliser le Void Engine, ce qui n'est pas confirmé officiellement mais qui est très fortement supposé.

Niveau scénario, il faudra trouver et arroser tuer des arroseurs assassins, dans l'ordre qu'on veut, et ce afin de briser la boucle temporelle dans laquelle évolue Colt, le personnage principal. Tout cela va sans dire que nous serons pourchassés par l'un de ces assassins, histoire de corser un peu l'affaire. Vous aurez donc jusqu'à minuit pour sortir de cette fameuse boucle, et tout le monde attend de voir ce qui se passe à la fin, si ce sont les gentils qui gagnent ou pas. Rendez-vous le 14 septembre prochain pour ça, avec une sortie prévue sur PC (Win) et en exclusivité console sur PS5 pour une durée d'un an. Aïe.

