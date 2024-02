Les GeForce RTX peuvent rendre plein de jeux vidéo compatibles HDR

Début 2023, NVIDIA a inauguré le RTX Video Super Resolution, que l’on peut résumer à du DLSS (Deep Learning Super Sampling) appliqué aux vidéos. À l’instar de celle consacrée aux jeux vidéo, cette technologie d’upscaling à base d’IA utilise les cœurs Tensor des cartes graphiques GeForce RTX pour supprimer les artefacts visuels et augmenter la résolution pour des séquences visionnées via VLC ou encore YouTube. Depuis quelques jours, AMD propose quelque chose de similaire pour son FSR (FidelityFX Super Resolution) avec là encore, une fonctionnalité à l’appellation explicite : Radeon FSR for Video.

Jusqu’au 2 février dernier, la boîte à outil RTX Video se limitait au RTX Video Super Resolution. En fin de semaine dernière, NVIDIA a néanmoins ajouté une option supplémentaire initulée RTX Video HDR. De nouveau, pas besoin d’être très perspicace pour comprendre de quoi il est question. Au cas où, NVIDIA précise néanmoins que l’outil transforme dynamiquement le contenu vidéo SDR (Standard Dynamic Range) en vidéo HDR10 (High Dynamic Range), améliorant ainsi la visibilité, les détails et l'éclat de la vidéo.

Un moddeur répondant au nom d’emoose a toutefois découvert des paramètres cachés TrueHDR dans les pilotes 551.23. Ils permettent d’appliquer le HDR non plus seulement aux vidéos, mais aussi aux jeux. Il inique que la prise en charge englobe « la plupart » des jeux sous DX9 à DX12. Le moddeur évoque aussi les API OpenGL et Vulkan, mais au conditionnel.

Que la lumière soit ! Ce n'est pas une image d'illustration fournie par NVIDIA, mais par le moddeur © NexusMods

Le HDR, pas un indispensable sur PC

Vous pouvez tester l’outil en vous rendant sur le NexusMods. Emoose prévient que la qualité « Très Haute » a impact sur la fréquence d’images par seconde de l’ordre de 10 % (le matériel utilisé n’est pas renseigné). Il ajoute que le NIS (NVIDIA Image Scaling) doit être désactivé.

Nous supposons que comme celui appliqué aux vidéos, ce RTX HDR pour les jeux reste compatible avec toutes les RTX depuis la génération Turing (RTX 20 Series) et celles à venir, les GTX étant enterrées.

Quoi qu’il en soit, profiter du HDR nécessite bien sûr un écran qui supporte cette technologie. L’offre de moniteurs HDR certifiés HDR est désormais assez étoffée, mais les niveaux luminosité souvent très bas limitent l’expérience (HDR400 notamment, alors qu’il faut au moins un écran avec une luminosité de 1000 cd/m² pour tirer parti de la technologie HDR selon certains esthètes).

Concernant les jeux, beaucoup ne proposent pas du tout de HDR, voire l’implémentent mal, à l’image de Starfield par exemple. De fait, l’ajout d’une fonctionnalité HDR demande un travail d’étalonnage assez conséquent pour les développeurs, lesquels préfèrent parfois s’en passer ou le bâcler.

Bref, clairement, sur PC, optimiser les jeux pour le HDR est rarement une priorité pour les développeurs, sporadiquement une attente chez les joueurs. C'est dommage, car correctement implémentée, le HDR peut transfigurer certains contenus.

Il sera intéressant de voir comment s’en sort l’outil de conversion de NVIDIA. Surtout que la concurrence existe : Microsoft propose un mode Windows 11 Auto HDR apparemment assez concluant selon les tests que nous avons parcourus. Néanmoins, le DLSS a confirmé l'avantage conféré par une techo cantonnée à du matériel spécifique et donc optimisée pour celui-ci ; nous pouvons envisager les mêmes bénéfices pour le HDR à la sauce NVIDIA.

L'Auto HDR de Microsoft à l'oeuvre dans Gears V © Microsoft

Malheureusement, le moddeur n'a pas fourni de captures d'écran du mod HDR en action et nous n’avons pas non plus trouvé de vidéo (et il faudrait idéalement un écran HDR pour jauger de la différence). Mais puisque NVIDIA n’a pas encore déployé cette techno, elle n’est peut-être pas encore tout à fait au point. Quant au HDR appliqué aux vidéos, l'option pour l'activer se trouve dans le panneau de configuration NVIDIA.