Microsoft alourdit la facture du Game Pass

Si vous êtes abonné au Xbox Game Pass, soyez prévenu que Microsoft va augmenter les tarifs ; l'entreprise n'a finalement pas trouvé le moyen de rendre son service d'abonnement moins onréreux... En outre, la société fait également évoluer son offre Xbox Game Pass de base sur consoles ; désormais qualifiée de version « Standard », elle est préservée de l’inflation à venir, mais ne donne plus l’accès « day one » aux jeux du catalogue.

Une inflination généralisée, les PCistes également impactés !

Commençons par les deux formules réservées aux consoles. Le tarif du Xbox Game Pass Core, abonnement qui correspond au online payant (anciennement Xbox Live Gold) et qui confère aussi l’accès à un peu plus de 25 jeux, passe de 59,99 euros par an à 69,99 euros.

L’offre Game Pass for Console telle que nous la connaissions est abandonnée ; elle sera remplacée par le Xbox Game Pass Standard « dans les mois à venir ». Cette variante comprendra toujours le catalogue de plusieurs centaines de jeux, à un prix qui restera de 10,99 euros. En revanche, les abonnés perdront l’accès aux titres le jour de leur parution.

Enfin, la formule Xbox Game Pass Ultimate, la plus complète proposée (accès day one, catalogue EA Play, Xbox Cloud Gaming), ne bouge pas d’un iota, mais coûte plus cher : de 14,99 euros, l’abonnement mensuel passe à 17,99 euros. Notez que le Xbox Game Pass Ultimate concerne à la fois les joueurs sur console et sur PC.

Pour ces derniers, le prix du PC Game Pass prend deux euros par mois : de 9,99 euros, la facture grimpe à 11,99 euros.

Un résumé des différentes formules proposées :

Ces hausses de de prix prennent effet dès aujourd’hui, mercredi 10 juillet 2024, pour les nouveaux abonnés. Pour les membres actuels, elles n’entreront en vigueur qu’à compter du 12 septembre 2024. L’idée est bien sûr de laisser le temps à ceux qui ne souhaitent pas conserver leur abonnement de se désabonner.

Ces augmentations de tarifs intervient quelques mois après l’intégration des jeux Activision Blizzard. D’ailleurs, Diablo IV, un titre dont le ray tracing s'avère par ailleurs bien inutile, a été, selon Matt Booty, patron des Xbox Game Studios, le plus grand lancement de l'histoire du Game Pass. En outre, cette inflation sera effective, y compris pour les abonnés historiques, juste un mois avant l’arrivée de Call of Duty: Black Ops 6 ; n’y voyez aucune coïncidence !