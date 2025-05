Gigabyte évoque les Ryzen 9000G : empressement révélateur, ou simple méprise

Après l'épisode consacré aux déboires des Ryzen 9000 sur cartes mères ASRock, restons dans l’univers AMD, mais tournons-nous cette fois vers des processeurs encore à venir. Et quittons ASRock pour un autre acteur taïwanais, à savoir Gigabyte.

© Gigabyte

Ryzen 9000 G-series ? Et les Ryzen 9000 alors ?

La firme aurait été un peu trop prompte à lister les Ryzen 9000G en tant qu’option dans la rubrique de compatibilité mémoire de sa carte mère B650M GAMING WIFI6E, d'après VideoCardz. Comme souvent, l’information a été largement reprise un peu partout, sans la moindre remise en question.

Or, jusqu’à preuve du contraire, il existe déjà des Ryzen 9000. Même en considérant le lancement de Ryzen 9000G, il serait donc saugrenu de se focaliser sur cette mention spécifique plutôt que sur celle, plus générique et englobante, des Ryzen 9000 Series — à l'image des Ryzen 7000 Series (qui ne comptent d'ailleurs aucun Ryzen 7000G), et injustement des Ryzen 8000 Series (du moins dans la révision 1.3 pour ceux-là). Nous avons donc vérifié pour une autre référence B650 de la même marque ; Ryzen 9000G-series CPU apparaît aussi. Faute d'avoir trouvé une archive de la page, accordons le bénéfice du doute à notre confrère qui vend ça comme un changement récent.

Nonobstant, la version 1.2 de la même carte distingue bien Ryzen 8000G et Ryzen 9000 Series. On peut donc se demander si celui à l'origine des modifs ne s'est pas juste emmêlé les pinceaux en intervertissant Ryzen 9000G / Ryzen 8000 Series. Bref, avouons notre scepticisme.

© Gigabyte

Quoi qu'il en soit, ce n’est pas la première fois que de telles puces font parler. On les avait déjà aperçues fin mars, lors d’une présentation LG dédiée aux ordinateurs portables. Elles y étaient évoquées sous leur nom de code Gorgon Point ; elles semblaient désigner un refresh des Strix Point.

Si ces premières allusions se limitaient au segment mobile, des références apparues début mai sur le site officiel d’AMD ont élargi le spectre en mentionnant également une version desktop, sous l’étiquette « AM5 Gorgon Point ».

Notre confrère voit dans cette nouvelle fuite impliquant une carte mère AM5 une confirmation supplémentaire. À voir, donc. À ce jour, aucune APU Zen 5 véritable n’existe pour le socket AM5. Certes, tous les Ryzen desktop intègrent depuis plusieurs générations une paire d’unités graphiques, mais les performances restent très limitées.

Actuellement, les Ryzen 8000G, construits autour du silicium Hawk Point (Zen 4 + RDNA 3), incarnent l'offre d’AMD la plus récente en la matière. Les versions mobiles des Gorgon Point, quant à elles, associeraient Zen 5, RDNA 3.5 et XDNA 2. Le modèle le plus avancé proposerait jusqu’à 12 cœurs / 24 threads, un iGPU à 16 CU et une NPU culminant à 55 TOPS. Reste à voir si AMD conservera ces mêmes ingrédients, et dans les mêmes proportions, pour la déclinaison desktop.