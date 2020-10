S04E41 • 12 octobre - 18 octobre 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Age of Empires III: Definitive Edition est sorti jeudi 15 octobre et a été développé par Tantalus. Comme pour le 2, voici la version remasterisée du jeu de stratégie en temps réel sorti en 2005, avec des graphismes trop beaux, une bande son revue et deux nouvelles civilisations, les Incas et les Suédois. Voir du gameplay...

Cook, Serve, Delicious! 3?! est sorti de son early access mercredi 14 octobre et a été développé par Vertigo Gaming. Prenez les commandes des clients, préparez, cuisinez, servez, et devenez le nouveau Philippe Etchebest du oueb, l'objectif étant d'éviter tout cauchemar en cuisine. La page Steam...

Noita est sorti de son early access mardi 24 septembre et a été développé par Nolla Games. Roguelite pixelisé, génération procédurale des niveaux, die and retry... Bref, à mi-chemin entre Dead Cells et Lemmings, mais plus proche de Dead Cells quand même. Voir du gameplay...

Remothered: Broken Porcelain est sorti mardi 13 octobre et a été développé par Stormind Games. Second épisode de type "Remothered", on reste sur un jeu d'horreur/angoisse associé à de l'enquête et un soupçon de WTF aussi, parce que y'a des trucs qu'on comprend pas bien. La page Steam...

RuneScape est sorti sur Steam mercredi 14 octobre et a été développé par Jagex. C'est un fameux MMORPG fin comme un oiseau... Nan sérieusement, c'est sorti pour la première fois en 2001, sauf que là c'est enfin dispo sur Steam La page Steam...

• Focus

On annonce directement que Watch Dogs Legion sera exclusif à l'Epic Games Store pendant un an ou on vous laisse la surprise ? Bon en fait il sera aussi disponible sur Uplay, bien évidemment, du coup au final on s'en fiche un peu, mais c'est quand même un AAA, donc on note. Voilà, c'est noté. À part ça, on quitte les States, direction Londres pour ce 3e opus de la franchise Watch Dogs mettant en scène le groupe de hackers DedSec. On reste toujours sur un jeu d'action-aventure en vue à la troisième personne, dans un monde ouvert, avec une nouveauté au programme qui est celle de recruter différents personnages que l'on pourra incarner à tout moment en fonction des missions. Chacun aura ses propres aptitudes, qu'on pourra mettre à profit dans une campagne jouable en solo ou en multijoueur, la progression étant partagée.

C'est développé par Ubisoft Toronto, et comme pour ses prédécesseurs Legion tournera sur le Disrupt Engine et non sur le moteur AnvilNext cher à Assassin's Creed, pourtant lui aussi open world. Et si vous vous demandez si votre bécane suffira, la liste des configs recommandées pour jouer à Watch Dogs Legion est faite pour vous. On attend donc ce nouveau joujou le 30 octobre prochain, sur PC, PS4 et Xbox One, avec une sortie également prévue sur PS5 et Xbox Series X/S.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Age of Empires III: Definitive Edition



Pour participer, soyez inscrit au CDH et intégrez le mot "BX" dans votre ragot.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 23 octobre à 20h.