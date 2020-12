Il est enfin là, Cyberpunk 2077, est sorti le 10 décembre 2020 après avoir été repoussé une poignée de fois. C'est donc ce nouveau titre développé par CD Projekt RED qui va nous intéresser, notamment les performances du REDengine 4. À titre informatif, The Witcher 3 en 2015 utilisait la version 3 dudit moteur. Et là encore, nous ne reviendrons pas sur les polémiques concernant le jeu en lui-même, est-il bon et est-ce l'arnaque de l'année... ça sera à vous de vous faire votre propre opinion. Nous, on va se contenter de faire tourner le jeu sur un GPU censé tenir la route, et observer des trucs qu'on peut observer. Si vous avez compris cette phrase, vous êtes capables de tout comprendre.

Bref, faisons donc chauffer notre RTX 2080 Gaming OC, elle aime ça, et regardons un peu ce que ça donne. Au programme, on vous fait un petit comparo des presets Low et Ultra, auxquels on adjoint un preset RTX Ultra + DLSS Performance. Ensuite on regarde vite fait ce que donne le rendu de ce fameux ray tracing en activant une nouvelle fois les presets disponibles, à savoir RTX Off, RTX Medium et RTX Ultra. Enfin, on vous offre une paire de zooms sur des trucs qui sont censés mettre en évidence le DLSS mais qu'on voit pas super bien quand même. On retiendra surtout que le ray tracing n'a de réel impact visuel qu'en Ultra, et que le jeu reste parfaitement agréable au preset de qualité le plus bas, même si un peu d'occlusion ambiante ne serait pas de refus dans ce cas. Et pour ceux qui se demanderaient ce qui provoque l'espèce de fourmillement sur certaines surfaces, c'est simplement dû aux SSR (Screen Space Reflections) gérées un peu à la façon de Resident Evil 3 Remake, donc pas top à moins de les désactiver... ou d'activer le ray tracing.