Gamotron • Bilan 2022 (2/2) : gros jeux

S06E51 • Bilan 2022 2/2 - Gros jeux

Si vous avez raté la première partie de notre bilan 2022, c'est le moment de montrer que vous savez cliquer sur un lien. Vous y trouverez des jeux indé et autres "petits" jeux. Parce qu'ici, rien de tout ça, que neni, walou (et futuna), ici on veut du bon gros AAA qui envoie du pâté. Ou qui envoie le bois, au choix, vu qu'on est en hiver. Bref, une sélection de 12 titres qui ont marqué cette année. Et mis à part ça, c'est avec une grande émotion que je vous confirme que ce fut mon dernier Gamotron. Voilà, c'est fini, après 6 années d'aventure CDH... Qui sait, on se croisera peut-être ailleurs. Prenez soin de vous, bande de piliers.

A Plague Tale: Requiem est sorti le 17 octobre et a été développé par Asobo Studio. La suite de ce qui fut une magnifique surprise à sa sortie, A Plague Tale: Innocence, encore plus beau et... plus gourmand aussi. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/XBX/NS

Call of Duty: Modern Warfare II est sorti le 28 octobre et a été développé par Infinity Ward. On prend les mêmes et on recommence, donc voilà un reboot d'un jeu sorti y'a longtemps, qui a eu du succès avec lequel l'éditeur souhaite visiblement renouer... Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Dying Light 2 Stay Human est sorti vendredi 4 février et a été développé par Techland. Une des grosses sorties de ce début d'année, on part donc dans un monde ouvert en vue à la 1re personne pour castagner du zombie et sauter partout, seul ou en coop. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS5/XBX/XB1/NS

Elden Ring est sorti vendredi 25 février et a été développé par FromSoftware. Dernier Souls-like de chez From (lol), avec un monde ouvert façon Sekiro tout de même et une mécanique archi connue maintenant. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

GhostWire: Tokyo est sorti le 25 mars et a été développé par Tango Gameworks. Jeu entièrement solo de type action-aventure, en vue à la première personne et dont l'histoire se déroule à Tokyo, avec des pouvoirs paranormaux bien barrés, c'est plutôt stylé. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker est sorti le 5 avril et a été développé par TT Games. Encore un jeu LEGO, encore une franchise Star Wars, c'est toujours aussi propre et agréable à jouer, comme un jeu LEGO quoi. Avec du Star Wars dedans... Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Marvel’s Spider-Man Remastered est sorti le 12 août et a été développé par Insomniac Games & Nixxes Software. Après la version console, la version PC, qui devrait ravir les fanatiques de l'araignée et/ou des jeux d'action/aventure. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4

Need for Speed Unbound est sorti le 2 décembre et a été développé par Criterion Games. Des bagnoles qui font vroum, des flics qui nous poursuivent, du tuning, du gros son... Avec tout ça vous allez pouvoir devenir le boss de la ville et imposer votre style. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/XBX

The Quarry est sorti le 10 juin et a été développé par Supermassive Games. Ceci est un jeu d'horreur à cinématiques, un peu comme Until Dawn mais pas tout à fait, avec carrément plus d'une centaine de fins possibles. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Total War: WARHAMMER III est sorti jeudi 17 février et a été développé par Creative Assembly. Stratégie au tour par tour, batailles en temps réel, levez votre armée et affrontez le bestiaire de l'univers Warhammer. Plus d'infos →

Dispo sur PC/macOS/Tux

Uncharted: Legacy of Thieves Collection est sorti vendredi 28 janvier et a été développé par l'incontournable Naughty Dog. Bon OK, ça sort sur PS5 pour l'instant, mais ça va venir bientôt sur PC, donc on pose ça là parce que c'est quand même du bon gros jeu qui divertit. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5

Valkyrie Elysium est sorti le 11 novembre et a été développé par Square Enix et Soleil. Action-RPG qu'on vous a présenté dans un Gamotron qu'on vous laisse le soin de retrouver (c'est franchement pas dur à retrouver), ça reste dans la lignée des jeux de la saga Valkyria Profile, donc on est plus ou moins en terrain connu ici. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4