Encore des processeurs AM4, deux Ryzen 5 Zen 3 cette fois

En dépit du lancement de sa plateforme AM5 et ses premiers hôtes, les Ryzen 7000, en 2022, AMD n’a pas totalement tiré une croix sur les processeurs AM4. En juillet dernier, le wagon de présentation des Ryzen 9000 Zen 5 comportait deux passagers clandestins, les Ryzen 9 5900XT et Ryzen 7 5800XT. La société semble vouloir boucler la boucle, avec les les Ryzen 5 5600T et surtout Ryzen 5 5600XT — à ne pas confondre avec la Radeon RX 5600 XT, plus ancienne, et intrinsèquement pas CPU, mais GPU RDNA.

© Hardware Canucks

La smala Vermeer

La paternité (ou la maternité qui sait, le genre de momomo_us restant jusqu'ici un secret bien gardé) des deux comparses incombe au leaker précité.

AM4は終わらんよ(n回目



Ryzen 3 5300G BOX : 100-100000253BOX

Ryzen 5 5600T BOX : 100-100001584BOX

(5600T : 6C , 3.5GHz , 32M , 65W) — 188号 (@momomo_us) October 21, 2024

Certains fabricants, à l’image d’Asus, ont déjà intégrés ces deux Ryzen à leur base de données. Dans l’exemple donné ci-dessous, le Ryzen 5 5600XT est présenté comme ayant une fréquence de base de 3,8 GHz et un TDP de 65 W. Le Ryzen 5 5600T a pour sa part une fréquence de base de 3,5 GHz.

Par ailleurs, comme l’illustre la capture d’écran fournie par VideoCardz, ces puces sont considérées comme appartenant à la gamme Vermeer. Rien d’illogique, puisque c’est le nom de code de la gamme des Ryzen 5000 desktop. Rappelons juste que ces anciennes séries sont dépourvues d’iGPU intégré ; un processeur qui en est issu (gare à la liaison !) doit donc obligatoirement être associé à un GPU.

Soyons honnêtes, nous avons un peu de mal à saisir l’intérêt de tels processeurs en octobre 2024, d’autant plus que la série des Ryzen 5600 est surchargée (elle comprend sept références en incluant les deux évoqués ici).

AMD n’a pas formellement officialisé ces deux puces, et s'abstiendra sans doute de le faire. Ce ne serait en tout cas pas la première fois que la société garni sa gamme sans prendre de clairon. Ne soyez simplement pas pris au dépourvu si vous les croisez au détour d’une carte mère AM4. Ceci dit, pour l'instant, ces puces ne figurent pas encore sur le site d'AMD.