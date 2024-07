Test • Asus RTX 4060 Dual EVO OC

Entrée de gamme mais pas low-cost

En l'absence de RTX 4050, l'entrée de gamme Ada Lovelace commence avec la RTX 4060 et en version 8 Go. Un ticket d'entrée qui débute vers les 300 € tout de même ! Et chez Asus, la gamme la moins onéreuse, ce sont les cartes Dual qui, comme leur nom l'indique, embarquent deux ventilateurs. La moins chère des RTX 4000 d'Asus est-elle convaincante ou au contraire un simple produit d'appel qu'il faut éviter à tout prix ?