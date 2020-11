S04E44 • 2 novembre - 8 novembre 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

DiRT 5 est sorti vendredi 6 novembre (le 3 pour l'Amplified Edition) et a été développé par Codemasters. Nouveau titre basé sur la franchise DiRT "tout court", donc rien à voir avec DiRT Rallye, là on est sur de l'arcade hein. Voir du gameplay...

Due Process est sorti en accès anticipé mardi 3 novembre et a été développé par Giant Enemy Crab. C'est du PvP tactique, ou JcJ pour les non-anglophones, en vue à la première personne, un peu comme du Rainbow Six mais avec des maps générées de façon procédurale et des graphismes plus simples. Plus d'infos...

Need for Speed Hot Pursuit Remastered est sorti vendredi 6 novembre et a été développé par Stellar Entertainment Limited. Encore un pseudo remaster sans intérêt... Pardon mais autant jouer à l'original vu le peu de différences... Plus d'infos...

SpellForce 3: Fallen God est sorti mardi 3 novembre et a été développé par Grimlore Games. Extension standalone de SpellForce 3, c'est une petite réussite pour les amateurs de RPG et de jeux de stratégie en temps réel, étant donné que c'est un mix des deux. Plus d'infos...

Superliminal est sorti jeudi 5 novembre et a été développé par Pillow Castle. Voici un jeu d'énigmes en vue à la première personne dans lequel il vous faudra jouer avec la perspective. Sortez de votre carcan, libérez votre esprit. Plus d'infos...

• Focus

Nouvelle année, nouvel épisode des aventures de ce bon vieux Call of, et c'est donc Call of Duty: Black Ops Cold War qui s'apprête à sortir dans les bacs, le 13 novembre prochain exactement. Au programme, du Black Ops un peu tradi avec du multi avec des modes de jeu aussi divers que variés, un mode Zombie et une campagne solo qu'on vous présentera sans doute à sa sortie. Rien de révolutionnaire donc, ce qui est d'ailleurs confirmé par le retour des joueurs ayant eu l'opportunité de tester la bêta de ce titre développé par Treyarch.

En revanche, du côté de nos amis de la technique, on attend de pied ferme les fonctionnalités de ray tracing et de DLSS, étant donné qu'elle nous ont été promises et présentées comme un argument de vente. Et si on s'occupera bien évidemment de tester ça sur la version PC (enfin on va essayer), il nous tarde d'avoir d'autres retours, à savoir ceux des joueurs consoles. Car oui, le jeu sortira sur PS5 et XBox Series X/S, premières consoles de salon à intégrer la raie tracée. Au passage, le jeu sera aussi disponible pour les pauvres sur PS4 et Xbox One. À quand une version Switch en 640p bourrée de ray tracing pour jouer à 4 ips ?!

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Manual Samuel + Broken Age

Pour participer, soyez inscrit au CDH et intégrez le mot "Novembre" dans votre ragot.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 13 novembre à 20h.