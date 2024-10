Test • Asus TUF GT302 ARGB

Le plein d'air frais

Après Project Zero, c'est désormais au tour du BTF (Back To the Future) d'Asus de passer au labo. Nous essayons donc en parallèle un boitier certifié compatible et une carte mère de la série ROG avec ses connecteurs à l'envers. Et bien que ça ait l'air d'une grosse redite, il n'en est rien, et Asus parvient à nous surprendre sur plusieurs aspects.