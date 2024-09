Test • Asus ROG Crosshair X870E Hero

Peut-on vraiment faire mieux ?

Ayé, les cartes mères AMD série 800 sont sorties. Pile-poil un mois et demi après les CPU Ryzen 9000 ! Et finalement, peu importe les raisons de ce retard, le seul fait important à retenir, c'est qu'AMD reste fidèle à sa politique de rétrocompatibilité. Tous les CPU AM5 actuels fonctionnent avec les cartes série 600 et les nouvelles de la série 800. Ce qui rend ces dernières d'autant moins compétitives pour ceux qui étaient déjà équipés en AM5. Nous essayons aujourd'hui un modèle (très) haut de gamme de chez Asus qui intègre, entre autres joyeusetés, de l'USB 4, 4 Type-C, du SlimSAS et du 5 GbE, en plus d'un bon kilo et demi d'aluminium.