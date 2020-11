S04E43 • 26 octobre - 1er novembre 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Ghostrunner est sorti mardi 27 octobre et a été développé par One More Level et Slipgate Ironworks. Jeu d'action en vue à la 1re personne, façon Mirror's Edge gore en apparence mais qui vous demandera une certaine maîtrise pour progresser de façon fluide. Voir du gameplay...

Visage est sorti de son early access vendredi 30 octobre et a été développé par SadSquare Studio, dont c'est le premier titre. Jeu d'horreur en vue à la première personne, l'action se déroule dans une maison en perpétuel mouvement. Bon courage. Plus d'infos...

The Dark Pictures Anthology: Little Hope est sorti jeudi 29 octobre et a été développé par Supermassive Games. Nouvel épisode de la série The Dark Pictures, c'est toujours du survival-horror façon plus ou moins narrative avec des adolescents... Voir du gameplay...

Watch Dogs Legion est sorti mardi 30 octobre et a été développé par Ubisoft Toronto. Troisième volet de cette saga de jeux d'action-aventure en vue à la 3e personne, avec toujours Dedsec dans les parages, cette fois à Londres. Exclu EGS pour la version PC en sus d'Ubisoft Connect. Plus d'infos...

Xuan-Yuan Sword VII est sorti mercredi 28 octobre et a été développé par SOFTSTAR Entertainment. C'est un action-RPG qui va vous faire aimer le copier/coller, vous faire voyager en Chine, entre histoire et mythologie. Ah, et y'a du ray tracing et du DLSS dedans, si si... Plus d'infos...

• Focus

Attention, gros titre incoming. Assassin's Creed Valhalla sortira dans quelques jours, le 10 novembre 2020 exactement, soit grosso merdo deux ans après Odyssey, dernier opus de la franchise à succès de chez Ubisoft initiée en 2007. Après tout un tas de destinations auxquelles on a pu avoir droit dans cette énorme saga AC, la dernière en date étant bien entendu la Grèce et ses îles mythiques, direction le Grand Nord pour faire un petit tour chez nos amis Vikings, qui vont s'exiler chez les Anglais. On passe donc d'une mythologie à l'autre, ce qui semble convenir à Ubisoft Montréal, développeur de ce nouveau volet qui avait renouvelé le genre avec Origins, alors que son successeur Odyssey était passé entre les mains d'Ubisoft Québec.

En revanche, toujours du AnvilNext 2.0 au menu, moteur lancé pour la sortie d'AC Unity en 2014 et qui a tout de même évolué quelque peu au fil du temps. On s'attend à un contenu peu ou prou similaire à Odyssey (ou Origins), sans grande révolution au niveau du gameplay. Certains iront même jusqu'à parler de copier/coller, et pas seulement pour Assassin's Creed (et pas seulement pour Ubisoft non plus d'ailleurs). D'autres argueront que l'esprit originel de la saga n'est plus depuis quelques années déjà. Et enfin, on trouvera une frange de la populace qui se complaira dans un jeu aussi complet que celui-ci dont le but premier est le même que pour n'importe quel jeu : s'amuser. S'amuser oui, mais à quel prix ? Vous avez 4 heures.

• Correctifs, DLC, blabla...

