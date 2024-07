En cabine • NZXT C1500 Platinum

Débauche de watts et de rendement

Décidément, NZXT fait feu de tout bois, et notre petit doigt nous dit que ce n'est pas fini. Après les H7 Flow et F360 RGB Core, la marque nous sort un bon gros bloc d'alimentation 1500 W Platinum, le premier dans sa gamme. On y jette un coup d'oeil rapide, histoire de voir si vous devrez le rajouter à votre panier quand vous serez rentré de vacances.