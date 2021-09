La pénurie toucherait encore les cartes graphiques ! Pourtant, si on en croit le Neeed, il y a du stock, et dans de nombreuses références, ce n'est pas une pénurie. Par contre, les prix hauts avec du stock, ça s'appelle une sodomie. Malgré tout, le caméléon envisagerait sérieusement de relancer la RTX 2060 Turing, facile à produire sur un GPU déjà éprouvé, avec une variante particulière. En effet, elle aurait non plus 6, mais 12 Go de VRAM, soit le double. Il est vrai que nous avons constaté dans nos tests DXR que les 6 Go de la RTX 2060 originelle étaient trop juste, interdisant à la carte, y compris en Full HD, des options plus élevées alors que le GPU est techniquement capable de tenir le coup. Le meilleur exemple reste les jeux ID Software, où le mode graphique le plus élevé est interdit par manque de VRAM.

Une RTX 2060 avec 12 Go de mémoire aurait du sens, les performances seraient bien à l'avenant en FHD - on est sur les bases de la GTX 1080 - et ouverte à tous les jeux du marché sans discrimination possible. Le reste des specs serait identique, on peut imaginer des puces GDDR6 plus rapides par exemple. NVIDIA aurait demandé cela aux partenaires, avec une disponibilité qui serait prévue pour décembre 2021, voire janvier 2022, avec possibilité de Q1 2022.