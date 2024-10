Steam Deck 2 : Valve expose sa vision de ce que doit être une nouvelle génération

Tandis que certaines marques, à l’image de MSI, dont la Claw a amorcé sa transition vers Lunar Lake via la Claw 8 AI+, ou encore d’Asus, qui a rapidement décliné sa ROG Ally dans une version Ally X bien plus musclée, Valve n’a pas l’intention de renouveler fréquemment son Steam Deck. L’entreprise avait déjà fait part de ce jugement peu après le début de la commercialisation de sa console portable, mais l’a répété à l’occasion de la sortie du Steam Deck en Australie (prévue en novembre).

Un Deck 2 d'ici un an ou deux ?

Le site Review.org rapporte les propos de Lawrence Yang et de Yazan Aldehayyat, deux concepteurs du Steam Deck.

Pour commencer, M. Yang se félicite de la tendance amorcée par le Steam Deck. Il argue que la machine a inspiré plusieurs marques (bon, c’est oublier la Nintendo Switch, des consoles portables plus anciennes telles que la PSP, les différentes machines d’AyaNeo — marque fondée en 2020 — ou encore de GPD, mais passons). D’ailleurs, Yang estime que la création de Valve n’est ni une console portable, ni un PC portable, mais un mélange des deux. Il ne voit pas la concurrence comme une menace, mais plutôt comme une richesse qui doit contribuer à perfectionner ce format au fil des années :

« Nous sommes très heureux de voir que de nombreuses personnes fabriquent ce type d'appareils. Ils prennent des décisions intéressantes en matière de conception et essaient différentes choses pour se différencier, que ce soit au niveau de l'entrée, des performances ou de l'affichage ».

Yazan Aldehayyat ajoute, candidement, que la conception de tels produits vise avant tout à résoudre des problèmes posés par des utilisateurs. Il prétend que le Steam Deck corrige certains errements, mais qu'il « y a encore beaucoup de choses à améliorer » ; que c’est la raison pour laquelle lui et son comparse sont « ravis de voir que nous ne sommes pas les seuls à travailler sur ce sujet », qu’ils aiment « l'idée que de nombreuses entreprises s'efforcent d'améliorer l'expérience de jeu en dehors de chez soi et de l'ordinateur traditionnel » ; affirme qu'ils sont « curieux de voir à quoi tout ceci va aboutir ».

À propos de la course aux performances à laquelle se livrent quelques concurrentes et à l’hypothèse d’un Steam Deck 2, voici la réponse de Yang :

Il est important pour nous, et nous avons essayé d'être très clairs à ce sujet, de pas opter pour une cadence annuelle. Nous n'allons pas faire une mise à niveau chaque année. Il n'y a aucune raison de le faire. Et, honnêtement, de notre point de vue, ce n'est pas vraiment juste pour vos clients de sortir si tôt quelque chose qui n'est que marginalement meilleur. Nous voulons donc vraiment attendre un saut générationnel en matière de calcul sans sacrifier l'autonomie de la batterie avant de livrer la véritable deuxième génération de Steam Deck. Mais c'est un projet qui nous tient à cœur et sur lequel nous travaillons.

Des propos cohérents, conformes à une position répétée au fil des mois. Fin 2022, Lawrence Yang déjà, mais alors accompagné de Pierre-Loup Griffais, exposait à The Verge deux idées : la première était la volonté de l’entreprise de conserver une unique configuration de Steam Deck ; la seconde stipulait qu'une mise à nouveau ne serait envisagée que lorsque de nouvelles architectures apporteraient des améliorations notables en matière de performances et d’autonomie.

En septembre 2023, Pierre-Loup Griffais répétait cette position, toujours chez The Verge, en stipulant qu’un Steam Deck 2 n’était pas prévu avant fin 2025 voire 2026.

Selon la plus courte de ces échéances, il apparaît donc vraisemblable que Valve patiente jusqu’à l’arrivée de processeurs Zen 6 / RDNA 4 — en supposant que l'entreprise souhaite rester chez AMD, — pour offrir un remplaçant à son Steam Deck. Ce, pour les motifs évoqués ci-dessous, et certainement aussi dans une volonté de maintenir des tarifs relativement accessibles (les tarifs pour les Steam Deck LCD neufs débutent à 369 euros ; 299 euros pour les versions reconditionnées ; la note passe à 569 euros pour un Steam Deck OLED avec 512 Go d’espace de stockage interne).

Toutes les versions actuelles exploitent le même type de SoC. Ce dernier est composé d’un CPU 4 cœurs / 8 threads Zen 2 et d’un iGPU avec 8 unités de calcul RDNA 2. L’enveloppe thermique de la puce oscille entre 4 et 15 W. Difficile de nier que la transition vers les architectures évoquées ci-dessous induiraient un boost non négligeable des performances ; sans parler d'une éventuelle hausse du nombre d'unités de traitement (mais conditionnée, à l'évidence, au dictat d'un TDP que Valve souhaite maintenir bas).

Enfin, pour le Steam Deck 2, notez qu’une conception hybride à base de cœurs Arm, à l’image de la Nintendo Switch, est aussi une possibilité : Valve œuvre en tout cas sur une version ARM64 de Proton.