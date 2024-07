Test • Noctua NH-D15 G2

Le premier ratage en 20 ans ?

Dix ans ! C'est le temps qu'il aura fallu à Noctua pour renouveler son fer de lance, le NH-D15. Et malgré son âge, le pépère se comportait encore très bien avec tous les gros CPU récents. Mais il fallait bien se remettre un peu au gout du jour et donner un prétexte aux clients pour dépenser encore un peu de sous auprès de la très réputée marque autrichienne. Le D15 évolue en douceur et conserve donc le format double tour avec deux gros ventilateurs de 140 mm. D'ailleurs, ceux-ci sont également tout neufs, et il s'agit de la variante gros diamètre des très réputés A12x25. Reste à voir si la mise à jour en vaut vraiment la peine.