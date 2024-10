Test • Asus ROG Maximus Z790 Hero BTF

Un nom curieux, mais un concept génial

Voilà, chose promise, chose due, nous testons à présent la version Asus du PC sans câbles. Après nos 2 papiers sur MSI Project Zero, nous essayons à présent une carte mère Asus BTF (Back To the Future) ainsi qu'un boitier idoine, accompagnés de quelques autres composants de la marque afin de se faire une idée de la gamme complète. Spoiler alert : on a adoré.