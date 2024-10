Test • NZXT Kraken Elite 240 RGB (2024)

« Take my money ! »

NZXT n'aime pas la stagnation. Ni se reposer. La marque vient de procéder à un refresh conséquent de sa gamme (H5, H7, Core RGB), et c'est désormais au tour des AIO d'y passer. Un an tout pile après le lancement du Kraken Elite RGB, désormais dénoté "2023", c'est la variante 2024 qui débarque. Plus gros écran, plus de fonctions, plus de brouzoufs aussi. Mais moins de câbles !