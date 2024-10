Les nouvelles Xbox Series X cachent quelques surprises sous le capot

Du côté des consoles de 9e génération, la PlayStation 5 cannibalise le marché et la PS5 Pro est en tête d’affiche depuis quelques semaines. Avec ses ventes cumulées estimées à 29 millions par VGChartz, contre un peu plus du double, environ 61 millions, pour la machine de Sony, la console de Microsoft fait plus de la figuration qu’autre chose. Mais comme sa rivale, elle soufflera sa quatrième bougie le mois prochain ; et bonne nouvelle pour notre collectionneur aux 444 consoles branchées à la même TV, il va pouvoir en ajouter quelques-unes de plus : la Series X a en effet aussi droit à sa petite mise à jour.

Des Xbox Series X 2024 un peu différentes du modèle de 2020

Microsoft avait présenté cette Xbox Series X ainsi que d'autres versions annexes en juin dernier. Cette édition numérique 2024 bénéficie de quelques évolutions bienvenues, selon une vidéo réalisée par Austin Evans. Elle s’avère un peu moins énergivore que sa prédécesseure. C’est également le cas de l’édition Galaxy (celle peinte en noire).

À l’instar de la PS5, la Xbox Series est sortie fin 2020 avec un SoC gravé en 7 nm par TSMC. En septembre 2022, sa rivale avait toutefois intégré un SoC Oberon Plus gravé en 6 nm qui se montrait globalement un peu plus efficace. La Xbox Series X opère finalement cette mue à son tour.

Scarlett passe au 6 nm

Naturellement, ce SoC exploite toujours des cœurs CPU Zen 2 et des cœurs graphiques RDNA 2. Mais selon les mesures prises par Austin Evans, la puce est bien moins énergivore en idle que la version originale : la consommation de la console passe de 60 W à 39 W dans le cas de la version numérique. Précisons que l’individu teste les trois versions en même temps ; cette baisse n’est donc pas seulement due à des optimisations logicielles. Dans les jeux, les différences de consommation sont de 11 W entre la Xbox Series X 2020 et la Galaxy, et de 16 W entre la Xbox Series X 2020 et la Digital Edition. Malheureusement, les conditions de tests ne sont pas précisés. Nous espérons tout de même que ces mesures n’ont pas impliqué le lecteur blu-ray pour les deux consoles qui en possèdent un, puisque le cas échéant, cela fausserait les mesures. Dans tous les cas, cette disparité n’expliquerait pas les différences en idle.

Console Idle Jeu Xbox Series X (2020) 60 W 167 W Xbox Series X (2024) 2 To 51 W 156 W Xbox Series X (2024) numérique 39 W 151 W

Après, ajoutons tout de même que les 60 W paraissent assez élevés. Dans son test de novembre 2020, notre confrère d'AnandTech relevait plutôt 45 W. C'est une puissance proche de celle mesurée dans la vidéo ci-dessous (41 W) :

D’autre part, Microsoft a aussi modifié le système de refroidissement. Toujours sur la base des analyses d’ Austin Evans, la Xbox Series X 2024 embarque un dissipateur 100 grammes plus léger : de 804 grammes, il passe à 704 grammes. Surtout, il intègre désormais d’imposants caloducs en cuivre au détriment de sa chambre à vapeur.

Cette solution est plus efficace pour refroidir, mais aussi plus chère ; Microsoft a choisi ses propriétés. Ceci dit, cette dégradation n’a apparemment pas incidence notable sur les températures du SoC et le bruit de la console.

Microsoft commercialise la Xbox Series X édition numérique blanche au prix de 499,99 euros. C’est 50 euros de moins que la version originale, noire, mais dotée d’un lecteur. Sachant que la firme ne propose pas de lecteur externe comme Sony, mieux vaut bien réfléchir avant de privilégier une édition. Quant à la Xbox Series X - 2 To édition spéciale Galaxy Black, c’est une exclusivité Microsoft Store vendue 649,99 euros. Celle-ci conserve son lecteur et arbore donc une teinte un peu spéciale. Enfin, notez l’arrivée d’une Xbox Series S - 1 To blanche ; elle est toujours vendue 349,99 euros. Pour le moment, nous ne ne savons pas si elle embarque elle aussi un SoC en 6 nm.