Samsung dégaine des modules GDDR7 de 24 Gb, de quoi augmenter la VRAM des GPU

Samsung vient d’officialiser des puces mémoire DRAM GDDR7 de 24 Gb (3 Go). Une capacité inhabituelle jusqu’ici — la GDDR6 / GDDR6X se décline dans des capacités de 8 Gb (1 Go) et de 16 Gb (2 Go), — qui ouvre donc la voie à des configurations VRAM inhabituelles pour les prochaines cartes graphiques. Candidate toute trouvée à l’exploitation de modules d'une telle densité : la GeForce RTX 5080.

De la DRAM plus dense

À propos de cette mémoire GDDR7 de Samsung, l’entreprise exploite de la DRAM de 10 nm (5e génération). La société coréenne évoque des vitesses de 40 Gbit/s dans son communiqué, et ajoute que « les performances de la GDDR7 peuvent être encore améliorées jusqu'à 42,5 Gbit/s, en fonction de l'environnement d'utilisation ». Bon, en pratique, pour les cartes graphiques GeForce RTX 50 Series, les rumeurs parlent plutôt de 28 Gbit/s, voire de 32 Gbit/s pour certaines références. Rappelons que pour la série des RTX 40, la VRAM la plus véloce avoisine les 23 Gbit/s (GeForce RTX 4080 Super).

Naturellement, en dépit de cette densité accrue, cette GDDR7 a la même taille de boîtier que les modules de plus faibles capacités. Concernant la disponibilité, Samsung écrit que « la validation de la GDDR7 de 24 Gb dans les systèmes informatiques d'IA de prochaine génération des principaux clients GPU commencera cette année, avec des plans de commercialisation au début de l'année prochaine. »

Pour les GPU, rien de très sorcier, l’arrivée de tels modules permettra d’augmenter la quantité de VRAM à nombre d’emplacements équivalent. Les références dotées de quatre emplacements par exemple ne seront plus limitées à 8 Go ; elles pourront embarquer 12 Go.

Au sujet de le GeForce RTX 5080, la première mouture n’exploiterait que 16 Go de VRAM (via huit modules de 16 Gb). Une rumeur colportée sur Chiphell a néanmoins suggéré le lancement ultérieur d’une version à 24 Go de VRAM, justement équipée de puces 24 Gb (évitant ainsi à NVIDIA de partir dans une configuration clamshell).

Enfin, si Samsung est la première entreprise à entériner des modules GDDR7 à 24 Gb, une feuille de route de Micron publiée en mars dernier affiche les mêmes ambitions chez ce fabricant.

Feuille de route Micron 2023 - 2028 © 3DCenter.org