Gamotron • No, no... There's no limit !

S05E35 • 30 août - 5 septembre 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Cloud Gardens est sorti de son early acces mercredi 1er septembre et a été développé par Noio. Jeu indé de type bac à sable, vous allez vous reposer un mac en faisant pousser vos plantes pour créer des dioramas ultra relax. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/XBX/XB1

Golf Club Wasteland est sorti en accès anticipé vendredi 3 septembre et a été développé par Demagog Studio. Un petit peu de golf dans une ambiance post-apo, c'est original, en vue latérale, et dispo en français qui plus est. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS4/XB1/NS

Lake est sorti mercredi 1er septembre et a été développé par Gamious. Jeu narratif dans lequel vous accompagnez Meredith dans son retour à Providence Oaks, sa ville natale. Entre souvenirs et distribution de courrier, vous aurez de quoi faire. Plus d'infos → Dispo sur PC/XBX/XB1

Pathfinder: Wrath of the Righteous est sorti jeudi 2 septembre et a été développé par Owlcat Games. Petit RPG à l'occidentale classique, que ce soit dans sa réalisation ou dans son scénario mais bon, ça fait plaisir quand même. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/PS4/XB1

WRC 10 FIA World Rally Championship est sorti jeudi 2 septembre et a été développé par KT Racing. Comme d'habitude, 2021 n'échappe pas à son lot de suites, et WRC 10 n'échappe pas à la règle. Donc à considérer pour les amateurs de rallyes. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

• Focus

Ça fera plaisir aux anciens (ou à ceux qui ont de la mémoire), mais voici un nouveau TDU : Test Drive Unlimited Solar Crown. Dix ans plus tard, il fait suite TDU2 qui faisait lui-même suite au tout premier opus sorti en 2006. Et si on se souvient avec plaisir de TDU, certains gardent un souvenir plus mitigé de TDU2, donc forcément, on attend ce prochain volet au tournant. Notons qu'il sera développé par KT Racing aka Kylotonn, studio français ouvert en 2006 qu'on connaît notamment pour son travail sur les jeux de la franchise WRC. Ce sera donc le même moteur, baptisé KT Engine, ce qui laisse présager... eh bien on verra.

À part ça, on évoluera sur l'île de Hong Kong entièrement reproduite à l'échelle 1:1, avec la possibilité de se déplacer partout, sinon c'est pas drôle. Donc gaffe à la conduite à gauche, ça serait ballot de rouler à contresens, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, on attend de pied ferme ce titre qui sera publié par Nacon (ex Bigben Interactive), et il faudra patienter jusqu'au 22 septembre 2022 pour le voir débouler sur PC (Windows, Steam/EGS), PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch. Manque plus qu'une tite version iOS, té !

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Wargroove

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /100 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 10 septembre 2021 à 20h.