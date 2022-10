S06E42 • 17 octobre - 23 octobre 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

A Plague Tale: Requiem est sorti le 17 octobre et a été développé par Asobo Studio. La suite de ce qui fut une magnifique surprise à sa sortie, A Plague Tale: Innocence, encore plus beau et... plus gourmand aussi. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/XBX/NS

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time est sorti sur Steam le 18 octobre et a été développé par plein de studios. On retrouve donc notre dingo préféré dans ce 4e volet enfin disponible sur la plateforme de Valve, certains irréductibles seront contents. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Ghostbusters: Spirits Unleashed est sorti le 18 octobre et a été développé par IllFonic. Encore un jeu dans lequel il faut attraper des fantômes, en même temps c'est un peu la marque de fabrique de la licence. Jouable en multi ou en solo, exclusif Epic Store. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Gotham Knights est sorti le 21 octobre et a été développé par Warner Bros. Games Montréal. Dans la lignée des jeux Arkham avec Batou, incarnez ici divers héros DC pour mieux sauver Gotham des griffes du crime organisé. Chaud. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/XBX

Marvel Snap est sorti en accès anticipé le 18 octobre et a été développé par Second Dinner Studios. Jeu de cartes entièrement multijoueurs, comme Heartstone, mais basé sur l'univers Marvel. Parce que bon, ça fait vendre, faudrait pas l'oublier. Plus d'infos →

Dispo sur PC/iOS

Moon Runner est sorti de son early access le 21 octobre et a été développé par Fractal Interactive. Explorez la lune et trouvez des trucs à ramasser, parce que vous êtes là pour ça. C'est en vue à la 3e personne et y'a aussi un peu d'action. Voilà. Plus d'infos →

Dispo sur PC

New Tales from the Borderlands est sorti le 21 octobre et a été développé par Gearbox Software. C'est un genre de point'n click en 3D, un peu comme Tales From the Borderlands de chez Telltale, qauf que là c'est nouveau du coup. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Persona 5 Royal est sorti sur PC le 21 octobre et a été développé par ATLUS. Du pur RPG japonais, avec un style graphique bien particulier comme il faut, propre à la saga qu'on commence à connaître un peu, mine de rien. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Uncharted: Legacy of Thieves Collection est sorti sur PC le 19 octobre et a été développé par Naughty Dog. Ça comprend Uncharted 4 et le spin-off Uncharted: The Lost Legacy, dans l'un on incarne Nathan, dans l'autre Chloé, et c'est de la bombe. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4

Vampire Survivors est sorti de son early access le 20 octobre et a été développé par Luca Galante alias "poncle". Survivez aux hordes de monstres divers et variés, améliorez vos compétences et observez votre PC imploser quand vous atteindrez la vague 800. Plus d'infos →

Dispo sur PC/macOS

• Correctifs, DLC, blabla...