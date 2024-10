Doit-on redouter une propagation des ordinateurs ArmÂ ?

La décision d’Intel et d’AMD de s'associer pour développer l’ISA x86 trahit certainement leur crainte : que l'avenir de ces processeurs soit de plus en plus menacé par des solutions alternatives ; d'où la nécessité de cheminer main dans la main pour assurer la pérennité de cette plateforme. Un rapport de TechInsights (via ITHome) confirme cette idée : l’étude table sur 40 % d’ordinateurs portables basés sur des SoC Arm d’ici la fin de la décennie.

Les clients, les grands gagnants ?

Le propos est limpide : la part des laptops Arm ne cesserait de croître à partir de cette année, au détriment des machines x86. Nous passerions d’un rapport x86 / Arm de 82 / 18 actuellement à 60 / 40 en 2029.

Une vague bleue — mais pas celle d'Intel

Ce sont des prévisions légèrement plus optimistes que celles formulées par Counterpoint en avril 2023. Cet autre cabinet considérait que les ordinateurs portables basés sur la technologie Arm allaient gagner des parts de marché par rapport à Intel et AMD, en « doublant presque leur part de marché pour atteindre 25 % d'ici 2027, contre 14 % aujourd'hui ». Seulement depuis cette projection, Qualcomm a lancé des Snapdragon X Series plutôt convaincants sur certains points, tandis qu’Apple continue de faire évoluer ses puces Apple Silicon.

ITHome cite également le rapport d'une autre institution, Omdia, daté d’août dernier. Celui-ci stipule plus spécifiquement que les livraisons d'ordinateurs portables Microsoft Arm passeront de 800 000 unités en 2024 à 58,8 millions d'unités en 2029.

Pour en terminer avec les rapports et déclarations, la plus optimiste émane sans surprise de René Haas, PDG d'Arm Holdings. En juin dernier, celui-ci déclarait que la part de marché des appareils Windows-on-Arm « pourrait être supérieure à 50 % » en 2029. Naturellement l’individu prêchait pour sa paroisse.

Sans tomber dans une bataille d’estimations, la tendance semble claire : une érosion progressive des systèmes x86 au profit de machines Arm. En tout cas, c'est la vision fabulée par beaucoup d’analystes pour les laptops au cours des prochaines années. Et ce n’est sans doute pas utile de le préciser, mais les ordinateurs portables représentent un marché bien plus important que celui des PC fixes. Enfin, à propos de la progression d'Arm au sein des serveurs, elle ne date pas d'hier.

En dépit du ratio de 40 / 60 susmentionné, et donc d’un parc de portables x86 toujours majoritaire, TechInsights table sur une part de marché de 52 % pour Arm pour ce qui est des revenus. Cette disparité serait à chercher du côté du prix des PC Arm d’Apple, souvent bien plus onéreux que les ordinateurs portables x86.

Ceci dit, comme toutes prévisions, celles-ci restent incertaines et susceptibles d’être bouleversées par de nombreux évènements ; à commencer par la capacité qu’auront Intel et AMD à réagir.

L’article de Counterpoint cité plus haut met en avant divers avantages de la conception Arm : des SoC davantage personnalisables et une efficacité énergétique globalement supérieure, entre autres. Or, si Intel et AMD ont donné l’impression de faire du surplace par le passé, difficile d’affirmer que c’est toujours le cas aujourd’hui.

Les quelques tests d’ordinateurs portables équipés d’un Core ou d’un Ryzen de dernières générations — Lunar Lake et Ryzen AI 300 — que nous avons consultés sont globalement très positifs. Ils confirment qu’un cap a été passé en matière d’autonomie. D’autre part, pour la composante graphique, l’iGPU des Core et des Ryzen conserve pour le moment une longueur d'avance sur celui des Snapdragon X Series (nous nous limitons volontairement aux machines Windows). Enfin, si Qualcomm a eu la primeur de Copilot+ grâce à l’intégration d’une NPU répondant aux prérequis de Microsoft, là encore, Intel et AMD ont promptement réagi en musclant à leur tour la NPU de leurs processeurs.

Pour le moment, l’offensive de Qualcomm a ainsi eu des répercussions positives sur ce marché ; elle a poussé AMD et Intel à sortir de leur léthargie, d'une concurrence de vieux couple peut-être un peu trop plan-plan. À voir sur le long terme bien sûr ; lorsque la concurrence s’intensifie, celui qui ne parvient pas à tenir le rythme peut vite être distancé.

Quant à l'essor d'Arm propulsé par le moteur Apple, l'évolution de macOS montre que les Mac contribuent à l'érosion des ordinateurs x86 ; seulement si cette progression est constante, elle est très lente. En restant sur cette lancée, il faudra clairement l'émergence forte de PC Windows Arm pour revendiquer les 40 % de PDM globales en 2029 suggérées par TechInsights.