La prochaine génération de CPU arrive, c'est une évidence. AMD devrait sortir les marrons du feu vers le 15 septembre, Intel le ferait les 27 et 28 septembre, en tout cas les gammes seraient dévoilées, mais pas immédiatement commercialisables. C'est le cadet de la première fournée dévoilée par AMD qui a eu les honneurs d'un bench Userbenchmark. Le 7600X a une fréquence de base de 4.4 GHz, un turbo à 4.95 pour cet exemplaire, 6 coeurs et 12 threads, voilà ce que le test renvoie comme information.

Par contre, le test a été mené sur 1 thread puis sur tous ceux présents, cette dernière donnée variant selon le CPU. En mode simple thread, c'est simple, il dépasse allègement de plus de 20 % le plus rapide des CPU actuels, le 12900K. Mais il en fait de même avec le 5600X en étant 56 % plus rapide. En mode multicoeur, il est plus rapide de 23 % que le 5600X, alors que le 12600K, qui a 20 threads est plus rapide que lui de 27 %. Voici les scores répertoriés par harukaze5719. C'est prometteur, mais la fréquence de dingo y ets sûrement pour beaucoup.